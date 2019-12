Nach dem Wahlsieg der Tories von Premierminister Boris Johnson in Großbritannien fallen nicht alle Reaktionen positiv aus. Während US-Präsident Donald Trump zu einem "großartigen Sieg" gratulierte, forderte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ein neues Unabhängigkeitsreferendum für Schottland, das sein Schicksal selbst bestimmen müsse. EU-Industriekommissar Thierry Breton hielt fest, dass der Brexit am 1. Februar nun eine Realität sein werde. In den Handelsgesprächen mit der EU werde eine neue Phase beginnen. Viele Reaktionen waren von Skepsis gegenüber einer schnellen Umsetzung geprägt.

Bei der Wahl hatte Johnsons konservative Partei eine absolute Mehrheit erreicht. Johnson wird seinen Plan, Großbritannien nun schnell aus der EU zu führen, damit voraussichtlich umsetzen können. Nun kommt es nach Ansicht von EU-Ratspräsident Charles Michel auf das Parlament in London an. "Wir werden sehen, ob es für das britische Parlament möglich ist, das Austrittsabkommen zu akzeptieren", sagte Michel nach dem EU-Gipfel in der Nacht in Brüssel. "Falls das der Fall ist, sind wir bereit für die nächsten Schritte." Industriekommissar Thierry Breton sagte dem französischen Radiosender RTL, Brüssel wolle die Beziehungen zu London "wieder aufbauen".

Österreichs designierter Kanzler Sebastian Kurz gratulierte zu einem "beeindruckenden Wahlsieg". Er hoffe, dass das Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nun rasch ratifiziert werden könne, schrieb der konservative Politiker auf Twitter. Dann könnten sich Großbritannien und die EU auf ihre künftige Beziehung konzentrieren, die so eng wie möglich sein solle.

"Das wird nicht funktionieren"

Europäische Diplomaten äußerten sich grundsätzlich positiv zur Deutlichkeit des Wahlausgangs. "Klarheit ist gut", sagte ein EU-Vertreter. Ein französischer Diplomat erwartet einen raschen Ausstieg Großbritanniens aus der EU: "Falls das Ergebnis bestätigt wird, nehmen wir an, dass (Johnson) das tun wird, was er gesagt hat – Brexit Ende Januar." Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley dämpfte dagegen die Hoffnung auf ein rasches Ende des Brexit-Streits. Johnson habe mit "der leeren Versprechung" gepunktet, den Brexit schnell abhandeln zu können, sagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments in Brüssel. Zunächst müsse der Austrittsvertrag durch das britische und das Europäische Parlament. "Und danach geht es erst richtig los: Die zukünftige Beziehung des Vereinigten Königreiches mit der EU muss verhandelt werden", erklärte Barley. "Johnson will das in wenigen Monaten schaffen – das wird nicht funktionieren." Ähnlich skeptisch äußerten sich weitere deutsche Europapolitiker.

Die schottische Regierungschefin Sturgeon sagte dem Sender Sky News: "Boris Johnson mag ein Mandat haben, England aus der EU zu führen. Er hat aber ausdrücklich kein Mandat, Schottland aus der EU zu führen." Die sozialdemokratisch und proeuropäisch ausgerichtete Schottische Nationalpartei hat bei der Wahl hervorragend abgeschnitten und wird einen Großteil der schottischen Parlamentssitze übernehmen. Auf Betreiben der SNP war es bereits 2014 zu einem Referendum über die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich gekommen. Die Schotten hatten eine Abspaltung damals jedoch mehrheitlich abgelehnt.

US-Präsident Trump kündigte an, Großbritannien und die USA seien nun frei, um einen "gewaltigen neuen Handelsdeal" abzuschließen, twitterte er. Nach dem Brexit wollen beide Länder ihre Handelsbeziehungen neu ordnen. "Dieser Deal hat das Potenzial, viel größer und lukrativer zu sein als jeder Deal, der mit der EU abgeschlossen werden könnte. Feiert Boris!", schrieb Trump.

"Labours Führungsspitze sollte die Verantwortung übernehmen"

In der Labourpartei des unterlegenen Jeremy Corbyn kamen umgehend Rücktrittsforderungen auf. "Labours Führungsspitze sollte die Verantwortung übernehmen", twitterte Labourkandidat Phil Wilson in der Nacht. Corbyn und Finanzexperte John McDonnell müssten gehen, forderte der BBC zufolge Gareth Snell, der für die Sozialdemokraten im mittelenglischen Stoke-on-Trent antrat. "Wenn die Ergebnisse vorliegen, werden wir angemessene Entscheidungen treffen." Es sei "beinahe undenkbar", dass Jeremy Corbyn nach einer derartigen Niederlage Labourchef bleibe, sagte Tony Travers, Professor an der London School of Economics. Corbyn selbst kündigte an, die Partei in einem weiteren Wahlkampf nicht mehr führen zu wollen. Einen sofortigen Rücktritt lehnte er jedoch ab, er wolle den nötigen Reflexionsprozess begleiten.

Mit Erleichterung reagierte der Vorsitzende der European Jewish Association, Rabbiner Menachem Margolin, auf die Niederlage Corbyns. Damit sei verhindert worden, dass ein "erklärter Israel-Hasser" die britische Regierung übernimmt, sagte Margolin in Brüssel. Ein Sieg des Labourchefs wäre ein "verheerendes Signal" nicht nur für die britischen, sondern für alle Juden gewesen. Die Organisation vertritt nach eigenen Angaben mehrere Hundert jüdische Gemeinden auf dem ganzen Kontinent. Corbyn hatte die israelische Besatzungspolitik in der Vergangenheit als rassistisch bezeichnet und Boykottaufrufe gegen israelische Waren unterstützt. Jüdische Vertreter warfen ihm vor, antisemitische Positionen zu vertreten und das Existenzrecht Israels zu verneinen.

Das britische Pfund reagierte positiv auf den Sieg Johnsons und Analysten gaben sich erst einmal optimistisch. "Dieses Ergebnis gibt den Märkten, was sie sich wünschen: Klarheit", sagte etwa Volkswirt Dean Turner des Vermögensverwalters UBS Wealth Management. Er geht allerdings nur von einer kurzfristigen Beruhigung aus, da die Verhandlungsphase über die künftigen Handelsbeziehungen ebenfalls schwierig werden dürfte. "Das wird kein Ende des Prozesses, es wird der Anfang von Handelsgesprächen, die versprechen, lange, zäh und bitter zu werden", erläuterte Politikprofessor Anand Menon vom Londoner King's College in einem Video auf seinem Twitter-Account. Die deutsche Wirtschaft drängt auf ein schnelles neues Freihandelsabkommen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Thilo Brodtmann etwa sagte: "Gelingt dies nicht, gehen die mit einem harten Brexit verbundenen Diskussionen und Unsicherheiten Ende 2020 wieder los. Das muss unbedingt vermieden werden." Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Gabriel Felbermayr geht allerdings davon aus: "Es wird wohl wieder zu Fristverlängerungen kommen und zu Hängepartien."