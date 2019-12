Endlich ist Klarheit. Das Vereinigte Königreich hat gewählt und Boris Johnson hat gewonnen. Mit seiner neuen Mehrheit im Unterhaus wird er tun, was er mit seiner Wahlkampfparole "Get Brexit done" versprochen hat. In Kürze wird das Parlament über seinen Austrittsvertrag abstimmen. Revolten wie in den Zeiten von Theresa May sind nicht mehr zu erwarten, denn die neuen Tory-Abgeordneten sind alle auf den Brexit eingeschworen. Ende Januar 2020 ist Vollzug: Großbritannien wird formal aus der Europäischen Union austreten, selbst wenn dann noch die Übergangsphase bis Dezember 2020 folgt, in der weitgehend alles so läuft wie bisher. Aber immerhin: Großbritannien ist einen Schritt weiter.

Das Vereinigte Königreich und die EU sollten erleichtert sein, dass das Gezerre mit einer Minderheitsregierung und der Blockade im Parlament endlich aufhört. Die drei vergangenen Jahre haben die Demokratie im Vereinigten Königreich an den Rand ihrer Funktionsfähigkeit gebracht – und die Geduld der EU strapaziert.



Ökonomisch ist der Austritt aus der EU für Großbritannien natürlich immer noch schädlich. Aber darum geht schon lange nicht mehr. Die Argumente, mit denen die Briten im Jahr 2016 für den Brexit stimmten, werden kaum noch erwähnt, sie sind oft nicht einmal mehr relevant. Die meisten Briten wissen längst, dass sie belogen worden sind. Ihnen geht es jetzt nur noch ums Prinzip.

Es geht um Prinzipien

Für viele stand bei dieser Wahl ihr Vertrauen in das politische System und in die Demokratie überhaupt auf dem Spiel. Gerade die englische Arbeiterklasse hatte 2016 für den Brexit gestimmt und erwartet, dass ihr Votum im Londoner Parlament geachtet werden würde. Die Brexit-Wähler wollen nun endlich erleben, dass ihre Stimme zählt und nicht nur die "politische Elite in London" das Sagen hat.



Viele Britinnen und Briten, die mit den Prinzipien des Fair Play aufgewachsen sind, haben den Brexit akzeptiert, selbst wenn sie für einen Verbleib in der EU gestimmt hatten. Auch ihnen geht es um das Prinzip, dass man sich in der Demokratie der Mehrheitsentscheidung fügt. Insofern hat Johnson die richtige Strategie verfolgt, die Konservative Partei zur alleinigen Partei des Brexits zu positionieren, Nigel Farage und dessen Brexit-Partei in die Bedeutungslosigkeit zu drängen und von der Schwäche des Oppositionsführers Jeremy Corbyn zu profitieren. Er hat Labour das schlechteste Ergebnis seit dem zweiten Weltkrieg eingebrockt.