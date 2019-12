Die Blockade der Onlineenzyklopädie Wikipedia in der Türkei verstößt nach Ansicht des türkischen Verfassungsgerichts gegen die Meinungsfreiheit. Mehrere Medien, darunter die Zeitung Cumhuriyet und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu, berichteten über das entsprechende Gerichtsurteil. Demnach fordert das Verfassungsgericht, die von der Regierung angeordnete und seit knapp zweieinhalb Jahren geltende Sperre aufzuheben. Das Urteil sei mit zehn gegen sechs Stimmen der höchsten Richter ergangen; es wird nun für die Umsetzung an ein Gericht in Ankara übermittelt.

Die türkische Regierung reagierte zunächst nicht auf das Urteil. Unklar blieb, ob und wann der Zugang zu Wikipedia freigegeben wird.

Die Organisation Wikimedia Deutschland begrüßte die Entscheidung des Verfassungsgerichts: "Das ist ein großer Erfolg! Die Welt kann nun wieder am Wissen der aktiven türkischen Freiwilligen-Community in allen Sprachversionen der Wikipedia teilhaben." Freies Wissen über die Türkei müsse auch aus der türkischen Bevölkerung heraus wachsen, sonst werde der Blick auf das Land auf Dauer verfälscht, sagte der geschäftsführende Vorstand Abraham Taherivand.



Wikipedia ist seit April 2017 in der Türkei nicht mehr aufrufbar. Als Grund für die Sperrung hatte die türkische Telekommunikationsbehörde damals angegeben, auf der Website würde fälschlicherweise behauptet, die Türkei unterstütze Terrororganisationen. Laut der Organisation Wikimedia Deutschland hatte sich der ursprüngliche Gerichtsbeschluss dabei auf zwei englischsprachige Wikipedia-Artikel berufen, die als rufschädigend für die Türkische Republik eingestuft worden seien.

Gesetz verweist auf "Bedrohung der nationalen Sicherheit"

Nachdem Wikipedia es abgelehnt hatte, die Inhalte zu entfernen, hatte die türkische Regierung dem Portal eine "Schmierenkampagne" vorgeworfen. Daraufhin wurde der Zugang zu allen Sprachausgaben von Wikipedia unter einem Gesetz blockiert, das der Regierung gestattet, als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestufte Webseiten zu verbieten.



Wikipedia hatte schließlich über die hinter der Plattform stehende US-Organisation Wikimedia Foundation beim Verfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde gegen die Sperre eingereicht. Wikimedia kümmert sich um die Server, entwickelt die Softwareplattform weiter und fördert freies Wissen, etwa durch Projekte in Schulen und Universitäten. Die Organisation finanziert sich vor allem über Spenden.



Der türkischen Regierung wird immer wieder vorgeworfen, nach Anschlägen und Demonstrationen vorübergehend den Zugang zum Internet zu blockieren. In der Vergangenheit waren vor allem soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter betroffen. Nach Angaben von Wikimedia Deutschland wird Wikipedia derzeit nur noch in China vollständig blockiert.