Die afghanischen Taliban-Rebellen sind offenbar zu einer Reduzierung der Gewalt in Afghanistan bereit. "Die Taliban haben der Forderung nach einer Verringerung der Gewalt zugestimmt", sagte der pakistanische Außenminister Shah Mehmood Qureshi in einer von seinem Büro veröffentlichten Videobotschaft. Eine offizielle Bestätigung der Taliban steht noch aus.

Wie diese Reduzierung der Gewalt konkret aussehen würde, dazu machte Qureshi keine Angaben. Er gab sich in dem Video zuversichtlich, dass die Entwicklung "einen Schritt vorwärts in Richtung eines Friedensabkommens" sei und sprach von einem "erfreulichen Fortschritt". Man wolle, dass die ganze Region in Richtung Frieden voranschreite. Das Leitungsgremium der Taliban soll in Pakistan leben.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf Taliban-Kreise, dem US-Sondergesandten Zalmay Khalilzad sei zudem ein Angebot für einen befristeten Waffenstillstand unterbreitet worden. Die Waffenruhe könnte zwischen sieben und zehn Tagen gelten und einem Friedensabkommen den Weg bereiten. Das wiederum könnte den USA den Abzug ihrer Truppen nach 18 Jahren Krieg ermöglichen.



Bei einem Anschlag in der Provinz Sabul wurden an diesem Donnerstag fünf Behördenmitarbeiter getötet. Polizeisprecher Mohammadullah Amiri teilte mit, sie seien mit ihrem Auto im Bezirk Schahr-i-Safa auf eine Mine gefahren. Niemand bekannte sich zu dem Anschlag. Amiri machte die Taliban dafür verantwortlich, die inzwischen mehr als die Hälfte Afghanistans unter ihrer Kontrolle haben.

Friedensverhandlungen unterbrochen

Im September waren Taliban und US-Regierung der Unterzeichnung eines Friedensabkommens sehr nahe gekommen. Nach einem Anschlag, bei dem auch ein US-Soldat getötet wurde, stoppte Präsident Donald Trump eine mögliche Vereinbarung. Ob das Angebot eines befristeten Waffenstillstands den USA für die Wiederaufnahme der Verhandlungen reicht, ist unklar. Khalilzad hatte auch die Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen Taliban und der Regierung in Kabul gefordert, was die Taliban bisher ablehnen.

Bei den USA-Taliban-Gesprächen geht es vor allem um einen Zeitplan des Abzugs der internationalen Truppen sowie um die Forderung der USA nach Garantien, dass von Afghanistan aus keine Terroranschläge mehr geplant werden. Sie sollen zu innerafghanischen Friedensgesprächen führen.