Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei ruft nach den regierungskritischen Protesten der vergangenen Tage zur nationalen Einheit auf. In seiner ersten Freitagspredigt seit acht Jahren stellte sich der mächtigste Mann der islamischen Republik zudem ausdrücklich hinter die Revolutionsgarden.

Er warnte die Bevölkerung vor einer Verbrüderung mit den USA. US-Präsident Donald Trump sei ein "Clown", der nur vorgebe, das iranische Volk zu unterstützen. Am Ende werde er es verraten und der Nation einen "giftigen Dolch" in den Rücken rammen, sagte Chamenei vor Tausenden Gläubigen in einer Freitagspredigt, seiner ersten seit acht Jahren.

Die jüngsten Proteste hätten keine Auswirkung auf den politischen Kurs des Landes. "Das iranische Volk liebt und will den Widerstand gegen die Weltmächte und keine Kapitulation, auch 41 Jahre nach der Revolution," sagte Chamenei. Millionen von Menschen seien zur Trauerfeier für den getöteten General Kassem Soleimani auf die Straße gegangen. Einige Hunderte, die ihn mit ihren Parolen beleidigt hätten, seien von feindlichen Medien im Ausland getäuscht worden. Sie würden den Willen des Volkes nicht ändern können, sagte der Ajatollah.



Die Revolutionsgarde hat die volle Verantwortung für den Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine übernommen, nachdem die iranische Führung dies tagelang abgestritten hatte. Der Abschuss des Flugzeugs, bei dem alle 176 Menschen an Bord getötet wurden, und das späte Eingeständnis hat anhaltende Proteste gegen die Staatsspitze in Teheran und anderen Städten ausgelöst, bei denen unter anderem der Rücktritt Chameneis gefordert wurde.

Die Revolutionsgarden stünden für die Sicherheit des Iran, sagte Chamenei. Er bekräftigte, der Abschuss sei ein tragischer Unfall gewesen. Die Feinde Irans versuchten dies auszunutzen, um die Revolutionsgarden zu schwächen. Den Demonstranten im Iran warf er vor, die Tötung von Soleimani durch die USA herunterspielen zu wollen. Den USA warf er eine "terroristische Natur" vor.

Zwischen Samstag und Mittwoch fanden in Teheran täglich Proteste statt. Demonstranten warfen der Regierung unter anderem Vertuschungsversuche im Zusammenhang mit dem Flugzeugabschuss vor. Am Donnerstagabend waren im Norden Teherans dutzende Bereitschaftspolizisten mit Schlagstöcken und einem Tränengaswerfer im Einsatz.



Aufruf zur Unterstützung der Revolutionsgarden

Auch vor dem Freitagsgebet waren zahlreiche Polizisten im Einsatz. Die iranischen Behörden hatten landesweit zu Kundgebungen im Anschluss an das Gebet aufgerufen, mit denen die Gläubigen ihre Unterstützung für die iranischen Streitkräfte und die Revolutionsgarden hervorheben sollten.



US-Streitkräfte hatten den iranischen Top-General Anfang Januar mit einem gezielten Drohnenangriff im Irak getötet. Darauf beschoss der Iran zwei US-Stützpunkte in dem Nachbarland mit Raketen. Die Revolutionsgarden erwarteten nach eigenen Angaben einen Vergeltungsschlag der USA und verwechselten das Flugzeug mit einem Marschflugkörper. Trump verzichtete auf die Ankündigung militärischer Vergeltung.