Saudi-Arabien hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach das Smartphone von Amazon-Gründer Jeff Bezos im Auftrag des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gehackt wurde. Die Vorwürfe seien absurd, twitterte die saudische Botschaft in den USA. Man fordere eine Untersuchung der Behauptungen, damit "alle Fakten ans Licht kommen". Bezos ist auch Besitzer der Washington Post.



Der Guardian hatte unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass Bezos im Mai 2018 eine verschlüsselte WhatsApp-Nachricht erhalten habe, die offenbar vom persönlichen Konto des Kronprinzen gesendet wurde. Nach den Ergebnissen einer digitalen forensischen Analyse habe eine schadhafte Videodatei das Smartphone infiziert. Innerhalb weniger Stunden seien von Bezos Gerät große Datenmengen heruntergeladen worden. Man habe aber keine Kenntnisse, um welche Inhalte genau es sich handle, berichtete der Guardian. Zuvor hätten Bezos und bin Salman einen freundlichen Chat-Austausch gehabt.

Die US-Boulevardzeitung National Enquirer hatte Anfang des Jahres 2019 intime Details über das Privatleben des Multimilliardärs Bezos veröffentlicht. Die Herkunft des Materials konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt. Bezos leitete eine Untersuchung ein, um zu erfahren, wie der National Enquirer an die Daten gelangt war. Im Verdacht stand lange der Bruder seiner neuen Lebensgefährtin.



Bereits im vergangenen März deckte Bezos' Sicherheitschef jedoch auf, dass der saudische Kronprinz offenbar eine enge Beziehung mit dem Chef der American Media INC, David Pecker, hat. Dem Medienunternehmen gehört unter anderem der National Enquirer. Sowohl Saudi-Arabien als auch der National Enquirer bestreiten laut dem neuen Bericht des Guardian allerdings, dass Saudi-Arabien etwas mit den Enthüllungen zu tun hat. Bezos wurde eigenen Angaben zufolge von dem Magazin zudem mit Nacktfotos erpresst.

Pecker steht dabei nicht das erste Mal im Fokus. Im US-Wahlkampf 2016 soll er die Affären seines Freundes, des heutigen US-Präsidenten Donald Trump, aus den Schlagzeilen gehalten haben, obwohl der National Enquirer die Exklusivrechte an der Geschichte eingekauft hatte.

Angriff kurz vor Kashoggi-Mord

Fünf Monate nach dem mutmaßlichem Hacker-Angriff auf Bezos wurde der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet. Khashoggi hatte die letzten Jahre seines Lebens in den USA verbracht und für die Washington Post geschrieben, die 2013 von Bezos gekauft worden war. Der Kronprinz gilt als möglicher Auftraggeber für den Mord.



Khashoggi schrieb in seiner Kolumne in der Washington Post regelmäßig kritisch über das saudische Königreich. Nach seinem Tod setzte die Washington Post ein Team ein, um die näheren Umstände seiner Ermordung zu recherchieren. Bezos zeigte sich zudem öffentlich mit Khashoggis Frau Hatice Cengiz.