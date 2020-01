Mitch McConnell hat sich Zeit gelassen – viel Zeit sogar. Seit das Repräsentantenhaus kurz vor Weihnachten das Impeachment gegen Donald Trump beschloss, wusste der republikanische Senator: Seine Parlamentskammer muss nun ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten einleiten. Als Mehrheitsführer ist es McConnells Aufgabe, die Prozessordnung zu erstellen. Wie lange dauert das Verfahren, werden Zeugen vorgeladen? Diese Fragen ließ der oft wortkarge Politiker aus Kentucky wochenlang unbeantwortet. Währenddessen konnte das politische Washington nur darüber spekulieren, wie die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen den US-Präsidenten nun im Senat aufgearbeitet werden.

Und schwerwiegend sind die Vorwürfe allemal. Trump soll versucht haben, die ukrainische Regierung dazu zu nötigen, zu seinen Gunsten in die kommende US-Präsidentschaftswahl einzugreifen. Er soll unter anderem die Zahlung von 391 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine davon abhängig gemacht haben, dass sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj öffentlich Ermittlungen gegen Hunter Biden ankündigt – den Sohn seines politischen Rivalen und Ex-Vizepräsidenten Joe Biden. Wegen der sogenannten Ukraine-Affäre erwartet das politische Washington den wohl aufsehenerregendsten Prozess der vergangenen Jahre.

Erst am Montagabend, knapp 18 Stunden vor Prozessbeginn am Dienstag, legte McConnell seine Resolution zum Verfahrensablauf vor. Der Entwurf zeigt: Die Republikaner wollen einen Prozess im Schnelldurchlauf. Am Dienstag wird zunächst über den Entwurf diskutiert und abgestimmt. Ab Mittwoch sollen Anklägerinnen und Ankläger (vom Repräsentantenhaus bestimmte demokratische Abgeordnete) sowie die Verteidigung (Trumps Anwälte) jeweils 24 Stunden Zeit für ihre Eröffnungsplädoyers bekommen. McConnell will, dass beide Parteien ihre Statements in nur zwei Tagen vortragen – der Prozess würde also zwölf Stunden pro Tag einnehmen. Im letzten Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton vor 21 Jahren hatten beide Parteien für ihre Statements einen ganzen Tag mehr Zeit. Ab Mittwoch wird der Senat dagegen Marathonsitzungen bis weit nach Mitternacht abhalten.

Nach Ende der Eingangsstatements dürfen die Senatoren laut Verfahrensentwurf insgesamt 16 Stunden lang schriftlich Fragen an die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus und Trumps Verteidiger einreichen. Mündliche Äußerungen sind nicht zulässig, weil die Senatoren im Prozess als Juroren agieren und in dieser Rolle als quasi unparteiische Geschworene schweigen sollen.

Ein schnelles Ende ist McConnells Ziel

Mit diesem ehrgeizigen Zeitplan könnte der Prozess schon in der kommenden Woche weitgehend abgeschlossen sein. Und ein schnelles Ende des Verfahrens ist das erklärte Ziel McConnells. Derzeit sieht es danach aus, als ob er dieses Ziel erreichen könnte. Die Republikaner verfügen im Senat über eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen. Deshalb gilt es als sicher, dass der Entwurf des Mehrheitsführers angenommen wird.

Bei der Gegenseite kam der Plan für das Hochgeschwindigkeitsverfahren erwartungsgemäß schlecht an. Der New Yorker Abgeordnete Chuck Schumer, der die Demokraten im Senat anführt, sprach am Montag gar von einer "nationalen Schande". Für die Demokraten ist das Timing denkbar schlecht. Kaum ein US-Zuschauer dürfte sich bis weit nach Mitternacht im Fernsehen Senatstagungen anschauen. Und ein derart kurzes Verfahren macht es der US-Bevölkerung schwer, den Vorgängen zu folgen. Damit geht den Demokraten zumindest zum Teil die Möglichkeit verloren, die Anschuldigungen erneut live einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. McConnell und seinen Mitstreitenden dürfte das Recht sein. Den Demokraten nicht.