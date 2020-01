Vermutlich hätten so manche Mitglieder des US-Senats das Wochenende lieber mit ihrer Familie verbracht, aber das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump nimmt darauf keine Rücksicht. Und so war die Senatskammer gut gefüllt, als der Anwalt des Weißen Hauses Pat Cipollone am Samstagmorgen Washingtoner Zeit ans Rednerpult trat. Nachdem die Demokraten über drei Tage verteilt mehr als 21 Stunden lang ihre Anklage gegen Trump vorgetragen hatten, kamen nun die Verteidiger des Präsidenten zu Wort.



Cipollone wollte die zur Anwesenheit verpflichteten Juroren gleich zu Beginn seines Plädoyers auf seine Seite zu ziehen und den Demokraten einen Seitenhieb verpassen. "Ich werde respektvoll mit Ihrer Zeit umgehen", sagte der Anwalt des Weißen Hauses. "Spätestens um 13 Uhr werden Sie hier raus sein." Tatsächlich hielten sich Cipollone und sein Verteidigerteam erstaunlich kurz, trotz der Schwere der Vorwürfe gegen ihren Mandanten. Siegesgewiss sagte der Anwalt gleich zu Beginn: "Sie werden feststellen, dass der Präsident nichts Falsches getan hat."



Die demonstrative Gelassenheit des Verteidigerteams wirkt zunächst paradox. Denn die Demokraten haben in ihren monatelangen akribischen Ermittlungen im Repräsentantenhaus stichhaltige Indizien für Donald Trumps Fehlverhalten in der Ukraine-Affäre gesammelt. Das zu entkräften wäre selbst für erfahrene Anwaltsteams eine schwere Aufgabe.



Aber Cipollone muss die Behauptungen der Demokraten gar nicht widerlegen. Wegen der republikanischen Mehrheit im Senat ist es nahezu ausgeschlossen, dass Donald Trump tatsächlich des Amtes enthoben wird. Insofern mussten sich die Anwälte nicht einmal darum sorgen, dass vor Beginn ihrer Verteidigung eine Videoaufnahme öffentlich wurde, auf der zu hören ist, wie Trump mutmaßlich die Entlassung von Marie Yovanovitch anordnete. Der Rauswurf der damaligen US-Botschafterin in der Ukraine ist Teil der Vorwürfe gegen den US-Präsidenten. Trump soll sie entlassen haben, weil sie möglichen Korruptionsermittlungen der Ukraine gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter im Wege gestanden haben soll.



Doch selbst solche spektakulären Enthüllungen dürften wenig daran ändern, dass die Beliebtheitswerte Trumps sowie die Zustimmungsrate für eine Amtsenthebung seit Monaten konstant bleiben. Die Wähler haben sich ihre Meinung zum Impeachment offenbar abschließend gebildet, die Lager stabil.

Rhetorische Fragen

Wirklich überzeugen muss Cipollone also eigentlich niemanden. Deshalb beschränkten die Verteidiger sich weitgehend darauf, den Demokraten vorzuwerfen, in ihrer Präsentation Sachverhalte ignoriert zu haben, die den Präsidenten entlasten. So zeigten sie zum Beispiel Videoclips von Gordon Sondlands Anhörung im November. Der Diplomat gilt als einer der Mittelsmänner zwischen dem Weißen Haus und der ukrainischen Regierung. In den gezeigten Videoausschnitten sagte er mehrfach deutlich, dass Trump ihm niemals persönlich mitgeteilt habe, dass die Auszahlung von Militärhilfen an die Ukraine an Ermittlungen gebunden sei. Immer wieder fragten die Verteidiger rhetorisch, warum die Demokraten all jene Aussagen mutmaßlich ignorieren, die Trump entlasten.

Die Antwort dürften Cipollone und seine Mitstreiter natürlich selbst kennen. Die Ankläger sind nicht dazu verpflichtet, auch entlastende Indizien oder Zeugenaussagen vorzutragen.



Zur weiteren Strategie der Verteidiger Trumps gehörte es, Zweifel an den Schilderungen der Demokraten zu sähen. Der Anwalt Mike Purpura gab an, die ukrainische Regierung habe bis in den August überhaupt nicht gewusst, dass die Auszahlung von 391 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine eingefroren worden sei. Ein versuchter Tauschhandel sei ausgeschlossen, wenn eine Partei davon nichts wisse. Dieser Darstellung widerspricht allerdings die Aussage der Pentagon-Mitarbeiterin Laura Cooper, laut der die ukrainische Regierung schon im Juli über den Zahlungsstopp informiert war. Die ukrainische Diplomatin Olena Zerkal hat Coopers Angaben bestätigt.