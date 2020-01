Der polnische Präsident Andrzej Duda will nicht zu den geplanten Gedenkveranstaltungen in Jerusalem anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz reisen. Als Grund gab er an, dass die Organisatoren ihn in der Holocaustgedenkstätte Jad Vaschem keine Rede halten lassen. Ihm die Möglichkeit zu verweigern, die polnischen Holocaustopfer zu ehren, komme einer "Verzerrung der historischen Wahrheit" gleich, sagte der Staatschef. Entweder dürfe Polen das Wort ergreifen, oder der Präsident werde nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen.



Andere führende internationale Vertreter dürften sprechen, darunter Russlands Präsident Wladimir Putin, sagte Duda.



Putin hatte Polen jüngst vorgeworfen, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit Hitler kooperiert zu haben und Mitschuld an dem Krieg zu tragen. Das hatte in Polen große Empörung ausgelöst.



Die Veranstaltung in Jad Vaschem soll am 23. Januar stattfinden. Der "wirklich wichtigste Tag" ist laut Duda ohnehin der 27. Januar, der offizielle internationale Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocausts.



Für diesen Jahrestag der Auschwitz-Befreiung ist eine Gedenkzeremonie auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers geplant – Putin wurde von der polnischen Regierung zu dieser Gedenkfeier aber nicht eingeladen. Zu der Gedenkfeier am 23. Januar in Jerusalem werden die Staats- und Regierungschefs zahlreicher Länder erwartet, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Das KZ Auschwitz-Birkenau war das größte deutsche Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg. Mehr als eine Million Menschen wurden dort von den Nazis ermordet. Am 27. Januar 1945 erreichten sowjetische Soldaten das Lager und befreiten die 7.500 überlebenden Häftlinge.

Im Zweiten Weltkrieg starben sechs Millionen Polen, darunter drei Millionen polnische Juden.