Das US-Finanzministerium hat Irans Atomenergieorganisation und deren Chef Ali Akbar Salehi mit Sanktionen belegt. Der Grund dafür sei "Irans kontinuierliche nukleare Eskalation", sagte der Iran-Sondergesandte des US-Außenministeriums, Brian Hook. Die US-Regierung verdächtigt den Iran, den Bau von Atombomben anzustreben. Teheran bestreitet das. Irans Atomenergieorganisation ist offiziell für Irans ziviles Nuklearprogramm zuständig, inklusive der Urananreicherung. Im Süden des Iran steht ein Atomkraftwerk.

Parallel zu den neuen Sanktionen verlängerte die US-Regierung auch Ausnahmegenehmigungen, die internationale Kooperation zu zivilen Atomprojekten im Iran für 60 Tage weiter in Grenzen erlauben. Es geht dabei unter anderem um den iranischen Reaktor Buschehr. Dies ermöglicht es Russland und europäischen Staaten, dort weiter mit dem Iran zusammenzuarbeiten – mit dem Ziel, den zivilen Charakter der Aktivitäten dort sicherzustellen. Durch eine garantierte Versorgung des Atomkraftwerks in Buschehr habe der Iran zudem keine Ausrede, selbst hochangereichertes Uran herzustellen, sagte Hook. Die USA hatten die Ausnahmegenehmigung bereits 2019 mehrfach verlängert.

Infolge der neuen Sanktionen dürfen US-Bürger und -Unternehmen keine Geschäfte mit der Atomenergieorganisation oder Salehi mehr machen. Ausländische Firmen oder Personen, die weiter solche Geschäfte machen, könnten in einem weiteren Schritt selbst Ziel von Sanktionen werden. Möglicher US-Besitz der von den Sanktionen Betroffenen wird eingefroren.



Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, Behrus Kamalwandi, nannte die neuen US-Sanktionen kindisch und wertlos. Er sprach von einem "weiteren politisches Spielchen der USA" und einem "Akt purer Verzweiflung". Die Atomenergieorganisation werde ihr friedliches Atomprogramm trotz der neuen Sanktionen konsequent fortsetzen.

Ein 2015 geschlossenes internationales Abkommen sollte den Iran am Bau einer Atombombe hindern. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA im Mai 2018 zog sich auch der Iran schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Irak kündigte die Regierung in Teheran am 5. Januar die "fünfte und letzte Phase" des Rückzugs aus dem Atomabkommen an.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen versuchen, das Abkommen mit dem Iran durch diplomatische Bemühungen zu retten. Sie hatten die iranische Regierung in den vergangenen Monaten mehrfach erfolglos aufgefordert, zu den Verpflichtungen des Atomvertrags zurückzukehren.