Mitten im Konflikt zwischen den USA und Iran hat die Regierung der Islamischen Republik einen Ausstieg aus dem Internationalen Atomabkommen angekündigt. Iran sehe sich dem Wiener Abkommen von 2015 künftig nicht mehr verpflichtet, hieß es im Staatsfernsehen.



Ein Regierungssprecher sagte dem Sender, dass sich Teheran nicht mehr an die in der Vereinbarung festgelegten Grenzen bei der Urananreicherung halten wolle. Stattddessen solle so viel Uran angereichert werden, wie technisch nötig sei. Seine Kooperation mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) will das Land den Angaben zufolge aber fortsetzen. Die Regierung könne die Maßnahme zurücknehmen, wenn Washington die Sanktionen gegen Iran einstelle, hieß es weiter.

Nach der Tötung des Anführers der Al-Kuds-Brigaden und mutmaßlichen Strategen hinter den iranischen Militäraktionen in der Region durch die USA hatte Iran am Sonntag angekündigt, sich weiter aus dem Abkommen zurückzuziehen. Dabei hatte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mussawi, lediglich einen weiteren Schritt beim Teilausstieg aus dem Abkommen angekündigt: "Wir werden diesbezüglich am Abend eine wichtige Sitzung haben und über die fünfte Phase des Teilausstiegs entscheiden", zitierte die Nachrichtenagentur Isna den Sprecher am Sonntagnachmittag.

Seit dem Luftschlag gegen General Kassem Soleimani ist in der Region die Angst vor einer weiteren Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzungen gestiegen, auch die USA haben mit Angriffen als Reaktion auf mögliche Vergeltungsschläge gedroht.

"Deutsche Soldaten können nur im Irak bleiben, wenn die irakische Regierung das will"

Nach der Forderung des irakischen Parlaments zum Abzug der US-Truppen macht die Bundesregierung den weiteren Einsatz der Bundeswehr im Irak von der Zustimmung der irakischen Regierung abhängig. "Deutsche Soldaten können nur dann im Irak bleiben, wenn die irakische Regierung sagt, dass sie das weiterhin will", sagte ein Sprecher von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir beobachten die Situation im Irak mit großer Aufmerksamkeit. Noch wissen wir nur sehr wenig."

Das irakische Parlament hatte den Abzug der rund 5.000 im Irak stationierten US-Soldaten gefordert. Die US-geführte internationale Koalition im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) teilte mit, sowohl die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte als auch der direkte Kampf gegen den IS würden ausgesetzt. Die Bundeswehr stellte ihre Ausbildungsmission für irakische Sicherheitskräfte vorübergehend ein, setzte ihre Tornado-Aufklärungsflüge für die internationale Anti-IS-Koalition vorerst aber fort.

Iran bestellt Geschäftsträger der deutschen Botschaft ein

Aus Protest gegen Äußerungen deutscher Politikerinnen und Politiker im Zusammenhang mit der Tötung von Soleimani bestellte das iranische Außenministerium am Sonntag den Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Teheran ein. Als Gründe nannte das Außenministerium nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna "unwahre, unangemessene und destruktive Äußerungen einiger deutscher Offizieller" zum Tod Soleimanis sowie deren Unterstützung für den "terroristischen Angriff" der USA.

Nach Angaben des iranischen Außenministeriums wurde dem deutschen Geschäftsträger vermittelt, dass Soleimani nicht nur im Iran, sondern in der ganzen Region wegen seines Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat respektiert gewesen sei. Daher seien "einseitige Äußerungen" deutscher Politiker in diesem Zusammenhang inakzeptabel. Sie stünden nicht im Einklang mit den bisherigen Beziehungen beider Länder und den Bemühungen für Frieden und Sicherheit in der Region. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es lediglich: "Der deutsche Geschäftsträger im Iran war heute zu einem Gespräch im iranischen Außenministerium."



Irans Wirtschaft wird durch US-Sanktionen stark belastet

Iran schraubt seit einiger Zeit seine Verpflichtungen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen schrittweise zurück. Grund dafür ist der von US-Präsident Donald Trump 2018 initiierte einseitige Ausstieg der USA aus dem Abkommen. Seitdem ließ Trump wieder Wirtschaftssanktionen gegen Iran verhängen, die das Land schwer getroffen haben: Der iranische Ölexport, den die US-Sanktionen unter Strafe gestellt haben, machte bisher 40 Prozent der iranischen Staatseinnahmen aus. Im November musste die Regierung aufgrund der wirtschaftlichen Notlage die Benzinpreise erhöhen, was zu massiven Protesten mit Hunderten Todesopfern geführt hatte.



Trotz der Sanktionen hatte sich das Land ein Jahr lang weiter an das Atomabkommen gehalten, während die Europäischen Vertragspartner vergeblich versuchten, den im Abkommen versprochenen Handel trotz der US-Sanktionen aufrechtzuerhalten. Im vergangenen Mai begann das Regime jedoch, gegen die Auflagen des Abkommens zu verstoßen, etwa durch die Inbetriebnahme neuer Zentrifugen zur Urananreicherung sowie die Anreicherung des radioaktiven Stoffs über die erlaubte Grenze von 3,67 Prozent hinaus.