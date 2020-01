Polens Staatspräsident Andrzej Duda fordert von den Veranstaltern des 5. Welt-Holocaust-Forums in Jerusalem ein Rederecht bei einer Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Er wolle "über die Wahrheit" sprechen, kündigte Duda laut der israelischen Zeitung Haaretz im polnischen Staatsfernsehen an. Andernfalls werde er die Veranstaltung am 23. Januar boykottieren, sagte er demnach.

Er verhandele derzeit mit den Veranstaltern, als "Repräsentant des Landes mit der größten Zahl an in Auschwitz ermordeten Bürgern" bei der Zeremonie sprechen zu dürfen. Duda nannte es dem Bericht zufolge angemessen, neben den Reden des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier über das Leiden der Polen im Zweiten Weltkrieg zu sprechen.



Zu der Veranstaltung in der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte Jad Vashem haben sich bislang rund 30 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt angekündigt. Ziel des Forums ist Israels Präsident Reuven Rivlin zufolge unter anderem eine Diskussion über Wege zur Bekämpfung von Antisemitismus. Zudem wolle man gemeinsam über Maßnahmen beraten, um die Sicherheit von Juden weltweit zu gewährleisten.

Polen und Israel streiten seit Längerem um die Geschichtsdeutung des Holocausts und die Rolle Polens bei der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten. Für Kritik sorgte Anfang 2018 ein später entschärftes polnisches Gesetz gegen falsche Darstellung von Kriegsverbrechen.

Duda verteidigt Reaktion auf Aussagen Putins

Polen wirft auch Russland eine Umdeutung der Geschichte vor und plant nun wieder ein Gesetz, das angeblich falsche Aussagen aus dem Land verbieten soll. Ende Dezember hatte Polen den russischen Botschafter in Warschau einbestellt, um gegen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs zu protestieren. Putin hatte den polnischen Botschafter in Berlin der Jahre 1933 bis 1939, Józef Lipski, als "antisemitisches Schwein" bezeichnet.

Duda verteidigte nun die Reaktion seines Landes. "Wir haben angemessen auf die Lage reagiert", sagte Duda dem polnischen Fernsehsender TVP. Bei Putins Worten habe es sich um eine direkt an Polen gerichtete Provokation gehandelt. Trotzdem habe Warschau sich nicht provozieren lassen, sondern "gemäßigt" reagiert.

Duda sagte weiter, das Verhältnis zwischen Russland und Polen sei historisch sehr kompliziert, weil Polen mehrfach von Russland überfallen worden sei. "Heute sagen mir Historiker, dass Präsident Wladimir Putin eine Ideologie umsetzt, die man neostalinistische Ideologie nennen könnte." Dies sei sehr zum Schaden Russlands.