In Bolivien finden Anfang Mai Neuwahlen statt. "Am 3. Mai werden die Bürger an die Urnen gehen, um einen Präsidenten und das Parlament zu wählen", teilte die Wahlkommission in La Paz mit. Die Stichwahl könnte dann in der zweiten Junihälfte stattfinden. Am kommenden Montag will die Behörden den Wahlkalender offiziell bekannt geben.

Ex-Präsident Evo Morales war im November unter dem Druck des Militärs zurückgetreten. Opposition und internationale Wahlbeobachter hatten ihm Betrug bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober vorgeworfen, aus der er als Sieger hervorging. Nach anhaltenden Massenprotesten setzte sich Morales zunächst ins Exil nach Mexiko ab und ließ sich zuletzt in Argentinien nieder. Ende Dezember erließ die bolivianische Justiz Haftbefehl gegen den Ex-Präsidenten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm "Terrorismus" und Aufruhr vor. Morales weist die Vorwürfe zurück.

Derzeit führt eine konservative Übergangsregierung unter Interimspräsidentin Jeanine Añez die Amtsgeschäfte. Añez hat die Außenpolitik seither neu ausgerichtet. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen wandte sie sich außenpolitisch von Kuba und von Venezuelas umstrittenen Präsidenten Nicolás Maduro ab, zwei der wichtigsten Verbündeten von Morales. Darüber hinaus nominierte Bolivien erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder einen Botschafter für die USA.

Der rechte Aktivist Luis Fernando Camacho hat bereits angekündigt, für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. Der Rechtsanwalt und Anführer einer Bürgervereinigung aus dem wirtschaftlich starken Department Santa Cruz de la Sierra im Osten des Landes gilt als einer der Drahtzieher hinter den Protesten, die schließlich zum Rücktritt von Morales geführt hatten. Kritiker werfen ihm Rassismus und religiösen Eifer vor.

Morales linke MAS-Partei will am 19. Januar ihren Kandidaten küren. Der ehemalige Staatschef leitet den Wahlkampf seiner Partei aus dem argentinischen Exil heraus. Eine eigene Bewerbung bei der Neuwahl hat er aber ausgeschlossen.