In Bologna haben Zehntausende Menschen gegen die rechtsradikale Lega des früheren italienischen Innenministers Matteo Salvini demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich 40.000 Menschen, aufgerufen hatte die sogenannte Sardinen-Bewegung. Eine Woche vor der Regionalwahl in der Emilia Romagna im Nordosten Italiens warnten sie mit Luftballons und Plakaten in Form von Sardinen vor einem Sieg der Lega.

Die Wahl in der Emilia Romagna am Sonntag könne zu einem "Wendepunkt in der italienischen Politik" werden, sagte der Sardinen-Mitgründer Mattia Santori La Repubblica. Salvini hofft auf einen Sieg in der Region, in der bisher vor allem die Linken erfolgreich waren. Er hofft darauf, dann die Regierung aus der sozialdemokratischen PD und der Fünf-Sterne-Bewegung in Rom zu Fall zu bringen und eine Neuwahl durchzusetzen.

Die Sardinen-Bewegung hatte sich Mitte November als sogenannter Flashmob als Reaktion auf den Sieg der Lega bei der Regionalwahl in Umbrien formiert. Seitdem mobilisierte die Bewegung zahlreiche Menschen bei Protestzügen in Städten wie Rom, Mailand, Florenz, Neapel und Palermo.