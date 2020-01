Premierminister Boris Johnson hat es versprochen. Immer wieder. Ein "fantastisches Jahr", ein "bemerkenswertes Jahrzehnt für unser Vereintes Königreich" prophezeite er am Neujahrstag dieses Jahres, in dem Großbritannien die EU nun endlich verlassen wird. Schon im vergangenen Juni hatte er, von der Königin frisch zum Premier gekürt, die Widerlegung der "Zweifler, Schwarzmaler und Trübtassen" verheißen. In Aussicht stellte er "einen besseren Vertrag, der nach dem Brexit die besten Chancen eröffnet, und zugleich eine aufregende neue Partnerschaft mit Europa". Und natürlich den Austritt zum 31. Oktober 2019. Das oder tot im Graben liegen.

Johnson überschüttet das Land mit Optimismus, seitdem er sich auf die Seite des Brexits schlug. "Kühnheit" und "Mut" forderte er in der Kolumne im Daily Telegraph, mit der er im März 2016 ankündigte, dass er die Leave-Kampagne unterstützen werde. Kühn und mutig verbreitete er dann auf dem Weg zum Referendum Unwahrheiten. Etwa die, dass Großbritannien 350 Millionen Pfund pro Woche an die EU zahle und die Türkei kurz vor einem EU-Beitritt stehe, der 76 Millionen Türkinnen und Türken die Tür nach Britannien öffnen würde – alles ausgemachte Lügen.

Im September 2017, mittlerweile war Johnson Außenminister und der Brexit-Prozess unter der Regie von Premierministerin Theresa May ziemlich festgefahren, beklagte er die "grundlose und eigenartige Verzagtheit", die seine Landsleute befallen habe, obwohl Großbritannien doch "das großartigste Land der Welt" werden könne.

Boris Johnsons Daueroptimismus scheint geholfen zu haben. Es ist ihm gelungen, die Verstrickungen, in die sich die britische Politik seit drei Jahren immer heilloser verfangen hatte, zu durchschlagen. Seine im Dezember vergangenen Jahres gewonnene satte Parlamentsmehrheit hat den neu verhandelten Austrittsvertrag in diesen Januartagen nahezu unbemerkt durchgewunken. Großbritanniens "Befreiung", wie die europhobe britische Presse triumphiert, steht nichts mehr im Weg.

Was verstehen wir unter Demokratie?

Nach drei Jahren Lähmung durch den Brexit hat das Land jetzt wieder eine handlungsfähige Regierung. Johnson verspricht, das zu nutzen. Nach Jahren drastischer konservativer Sparpolitik verkündet er, dass nun Geld ausgegeben werde, wo es dringend nottut: für Krankenhäuser, Ärztinnen und Krankenschwestern, mehr Polizisten, Schulen und Lehrer und bessere Verkehrsverbindungen im lang vernachlässigten Norden. Spielt es da noch eine Rolle, dass seine Regierung ihr klares und starkes Mandat auf der Basis von Lügen gewonnen hat? Ist es nicht an der Zeit, unter das quälende Drama der vergangenen Jahre einen Schlussstrich zu ziehen und sich der Zukunft zuzuwenden?

Die Frage berührt den Kern dessen, was wir unter Demokratie verstehen.

Vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert entwarf der auch in Großbritannien gefeierte Philosoph Jürgen Habermas das ideale Bild einer bürgerlichen Gesellschaft, die in rationalen Debatten ihre Interessen miteinander verhandelt. In seiner berühmten Untersuchung zum "Strukturwandel der Öffentlichkeit" sah Habermas dieses Idealbild durch das britische Bürgertum des 18. Jahrhunderts verwirklicht. Ihm gegenüber stellte er die moderne Massengesellschaft, in der Entscheidungen ökonomischen oder parteipolitischen Interessen unterworfen sind, und Menschen als Verbraucher oder Wählerinnen nur noch sporadisch umworben werden, um ihre Zustimmung zu erlangen. Ein ebenso elitärer wie pessimistischer Befund. Er widerspricht der Hoffnung, auf der Demokratien basieren.