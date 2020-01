Fintan O'Toole ist Kolumnist der "Irish Times" und Autor von "Heroic Failure: Brexit and the Politics of Pain". Sein neues Buch "The Politics of Pain: Postwar England and the Rise of Nationalism" erschien im November 2019.

Read the English version of this essay.

Im Mai 2016, während der von ihm angeführten Kampagne für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, sang Boris Johnson ein paar Takte der Europahymne, Beethovens Ode an die Freude – auf Deutsch. Man könnte annehmen, dass der Wortführer einer nationalistischen Revolte gegen eine angebliche koloniale Vorherrschaft die Hymne des Feindes nur singen würde, um beißenden Spott damit zu treiben. Dies war, wie in seiner Rede klar wurde, jedoch nicht Johnsons Absicht. Johnson wollte weder die EU noch Deutschland lächerlich machen. Er sang die Hymne, um zu zeigen, dass er es konnte. Er wollte den Menschen zu verstehen geben, dass er ein kultivierter Europäer ist.



In dieser seltsamen Darbietung ging es um ein ängstliches Bestreben, sich von den sogenannten Little Englanders (seit der Nachkriegszeit eine Bezeichnung für von der Welt abgewandte, England zugewandte Engländerinnen und Engländer, Anm. der Übers.) unter seinen eigenen Anhängerinnen und Anhängern zu distanzieren: "Ich bin ein Kind Europas. Ich bin ein liberaler Weltbürger. Meine Familie ist das genetische Pendant einer UN-Friedenstruppe. (…) Ich kann die Ode an die Freude auf Deutsch singen. Wenn Sie mir weiterhin vorwerfen, ein Little Englander zu sein, werde ich es auch tun." Und er tat es. Doch nicht nur das, er betonte, der Brexit sei weit davon entfernt, das Anliegen "kleingeistiger Fremdenfeinde" zu sein – er sei in Wirklichkeit "das großartige Projekt des europäischen Liberalismus".



Bekanntermaßen ist Johnson jetzt Premierminister des Vereinigten Königreichs und seine Kampagne von 2016 erreicht mit dem offiziellen Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Januar eine Art Höhepunkt. Eine der großen Mächte Europas löst sich vom europäischen Projekt, wenn nicht unwiderruflich, so doch zweifellos für eine sehr lange Zeit. Wie nun ist vor diesem Hintergrund Johnsons Behauptung zu verstehen, diese willentliche Handlung sei kein Rückzug aus Europa, sondern irgendwie eine Verwirklichung des europäischen Liberalismus? Der Versuch, zu ergründen, was in Johnsons Kopf vor sich geht, ist nicht immer gut für die eigene geistige Gesundheit. In diesem Fall lohnt er sich jedoch, weil die Antwort Licht in das große Problem des Brexit bringt: Dieser ist ein nationalistisches Projekt ohne Nation.



Der Aufstieg des Nationalismus ist in der Tat die einflussreichste Strömung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa. Fintan O'Toole

Was Johnson vermutlich mit seiner Behauptung, der Brexit sei ein großartiges Projekt des europäischen Liberalismus, gemeint hat, ist, dass die moderne europäische Identität auf der Schaffung des Nationalstaats als primärem Ort politischer Loyalität beruht. Und an dieser Vorstellung ist viel Wahres dran. Der Aufstieg des Nationalismus ist in der Tat die einflussreichste Strömung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa. Johnson sieht den Brexit als eine Rückkehr zu diesem grundlegenden Prinzip der Vorherrschaft des Nationalstaats an. Hierin liegt jedoch ein großes Maß an Ironie: Großbritannien ist kein Nationalstaat und ist nie einer gewesen. Das Vereinigte Königreich selbst ist ein Gemisch aus den vier Nationen England, Schottland, Wales und Nordirland. Und während des größten Teils seiner Geschichte als Staat befand es sich nicht im Herzen einer nationalen politischen Ordnung, sondern eines riesigen multinationalen und mehrsprachigen Imperiums. Es gibt keine vor der EU bestehende Nation Vereinigtes Königreich, zu der man zurückkehren könnte. Dies ist der Widerspruch, den das Brexit-Projekt nicht eingestehen, geschweige denn auflösen kann.



Fintan O'Toole © Suki Dhanda/​Observer/​eyevine

Am frühen Morgen des 13. Dezember 2019, nach der vorgezogenen Wahl, hielt Johnson seine Siegesrede. Er hatte den einfachen, 13 Buchstaben umfassenden Slogan "Get Brexit done" eingesetzt, um die Wahllandschaft Großbritanniens zu verändern. Teile Mittelenglands und des Nordens, wo die Leute früher gedacht hatten, der offizielle Name von Johnsons Partei sei "Tory-Abschaum", hatten sich von einer Generationen währenden Treue zur links von der Mitte positionierten Labour-Partei abgewendet und die Konservativen gewählt. Johnson hatte eine parlamentarische Mehrheit erhalten, die komfortabel genug sein würde, um – wenngleich in einem sehr begrenzten Sinn – den Brexit hinter sich zu bringen. Am 31. Januar 2020 würde die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union offiziell enden. Etwas war dabei, an ein Ende zu kommen. Es war nur nicht so recht klar, was daraus hervorgehen würde.



Als Johnson seine Rede hielt, in diesen Minuten, die er in einer ins Alltägliche gleitenden Wendung als "diesen herrlichen, herrlichen Prä-Frühstücksmoment" bezeichnete, konnte er seine eigene Verwunderung nicht verbergen. Es war ihm, wie er es nannte, gelungen, die Nation zu einen: "von Woking bis Workington; von Kensington… bis Clwyd South; von Surrey Heath bis Sedgefield; von Wimbledon bis Wolverhampton". Einer Anhäufung von Alliterationen kann Johnson nie widerstehen, und diese Liste neuer und alter Tory-Hochburgen war ohne Zweifel von den Erfordernissen seines Lieblingsstilmittels geprägt. In seiner Euphorie jedoch scheint ihm entgangen zu sein, dass sich sieben der acht namentlich von ihm erwähnten Wahlkreise in England befinden. Keiner liegt in Schottland. Er hätte einen ähnlichen Gleichklang erzielt, hätte er "von Dumfries (in Schottland) bis Don Valley (im Norden Englands)" gesagt, oder "von Brecon (in Wales) bis Bolsover", ein langjähriger Labour-Wahlkreis in den englischen Midlands, den die Tories wie durch ein Wunder gewonnen hatten. Aber er hat es nicht gesagt. Johnson stellt sich die Nation instinktiv als englisch vor.