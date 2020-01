Der britische Premierminister Boris Johnson plant offenbar neue Beschränkungen für gering qualifizierte Einwanderinnen und Einwanderer. Das berichtet die britische Tageszeitung The Telegraph. Die neuen Regelungen sollten demnach bereits einen Tag nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase Ende Dezember 2020 in Kraft treten. Erwartet werde, dass Innenministerin Priti Patel entsprechende Vorschläge in den nächsten Tagen als Teil der neuen Einwanderungsbestimmungen im Kabinett vorstelle.

Damit würde Johnson die Zusage kippen, die noch seine Vorgängerin Theresa May mit Unternehmensgruppen getroffen hatte und wonach es nach dem Brexit einen Zwei-Jahres-Aufschub bis 2023 für neue Einwanderungsvorschriften hätte geben sollen.



Der Telegraph zitiert eine Quelle aus dem Umfeld der Regierung mit den Worten: "Wir müssen Wandel bieten, und die Unternehmen müssen darauf vorbereitet sein, dass die unkontrollierte Zuwanderung gering qualifizierter Arbeitskräfte dieses Jahr endet."

Die Ankündigung erfolgte, nachdem bereits der Schatzkanzler Sajid Javid die Unternehmen in einer gesonderten Mahnung dazu aufgefordert hatte, ihre Forderung nach einer weiterhin engen Zusammenarbeit zwischen der EU und England fallen zu lassen. Javid begründete dies damit, dass die Firmen ja bereits drei Jahre lang Zeit gehabt hätten, um sich auf den Brexit vorzubereiten.

Die neuen Regelungen sollen sich am Australischen Einwanderungsgesetz orientieren. Demnach sollen vor allem niedrig qualifizierte Arbeitskräfte daran gehindert werden, nach Großbritannien einzuwandern. Als einzige Ausnahmen hatte Johnson im Wahlkampf auf Sektoren wie das Baugewerbe hingewiesen, in denen solche Arbeitskräfte stark nachgefragt sind.