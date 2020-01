Das britische Unterhaus hat abschließend für das Brexit-Gesetz gestimmt. Das Parlament verabschiedete das Gesetz mit einer Mehrheit von 330 zu 231 Stimmen. Damit hat Premierminister Boris Johnson sein Ziel erreicht, den Ausstieg aus der EU zum 31. Januar durchzusetzen: Die Abstimmung ist eine Voraussetzung für einen geordneten Brexit. Die Verabschiedung des Gesetzes werde das Vertrauen in das Parlament und die Demokratie wiederherstellen, sagte Brexit-Minister Stephen Barcley während der Debatte.



Bereits am 20. Dezember hatte das Unterhaus das Austrittsabkommen, das der Premier mit der EU verhandelt hatte, angenommen. Mit der heutigen Abstimmung ist nun auch der Austritt selbst im Parlament beschlossen worden. Endgültig in Kraft getreten ist das Gesetz damit allerdings noch nicht. Nun muss es noch mehrere Stufen im House of Lords, dem Oberhaus des Parlaments, durchlaufen. Sollten die Lords Veränderungen daran vornehmen, wäre erneut die Zustimmung des Unterhauses erforderlich. Es gilt aber als so gut wie ausgeschlossen, dass es dabei zu substanziellen Änderungen kommt. Auch das Europaparlament muss dem Abkommen noch zustimmen, was aber als Formsache gilt.



"Die traurige Geschichte der vergangenen dreieinhalb Jahre wird zu Ende sein und wir werden weitermachen können", hatte Johnson vor der Abstimmung im Dezember gesagt. Sein zentrales Wahlversprechen war es gewesen, den Brexit ohne einen weiteren Aufschub durchzusetzen, um anschließend jeweils ein neues Handelsabkommen mit den USA und der EU zu verhandeln.



Endgültiger EU-Austritt erst nach weiteren Verhandlungen

Vor allem Letzteres könnte jedoch länger dauern, als es Johnson seiner Partei und deren Wählern versprochen hatte: Nach dem Austritt bleibt Großbritannien bis Ende des Jahres Mitglied des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Das Zustandekommen eines neuen Abkommens innerhalb dieser Übergangszeit hatten EU-Politiker wie etwa Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den vergangenen Wochen mehrmals bezweifelt. Auch EU-Chefunterhändler Michel Barnier nannte die Zeit zu kurz, um alle Details der künftigen Beziehungen auszuhandeln. Sollten sie recht haben, kann die Übergangszeit, während der sich für Großbritannien so gut wie nichts ändert, um zwei Jahre verlängert werden.

Die Entscheidung über eine Verlängerung wollen die Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Staaten im Juli treffen. Johnson schloss eine solche bisher kategorisch aus. Aus diesem Grund werde man sich in den Verhandlungen zunächst auf die wichtigsten Bereiche konzentrieren, sagte Barnier. Diese seien neben dem anvisierten Handelsabkommen der Aufbau neuer Kanäle einer künftigen Zusammenarbeit sowie eine Sicherheitspartnerschaft in den Bereichen Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung.



Die Verhandlungen könnten sich vor allem in wirtschaftlichen Fragen schwierig gestalten. Denn nach EU-Vorstellungen müsste Johnson dafür die Leitlinien der EU im Hinblick auf beispielsweise Umwelt-, Sozial- und Steuerregelungen akzeptieren. Man biete Großbritannien ein Abkommen "ohne Zölle, ohne Kontingente, ohne Dumping an", sagte Barnier. Für Großbritannien dürfe das Verhandlungsergebnis jedoch nicht zu Wettbewerbsvorteilen führen. Das EU-Parlament will indessen eine möglichst umfassende Freizügigkeit für EU-Bürger beibehalten. Von entsprechenden Zugeständnissen Großbritanniens soll dabei die wirtschaftliche Partnerschaft nach dem Brexit abhängen.



Barnier zufolge stehen die Briten dabei unter höherem Druck: "Es ist klar, dass das Scheitern einer Vereinbarung für Großbritannien schädlicher wäre als für die EU der 27", sagte er. 43 Prozent der britischen Exporte gingen in die EU, 50 Prozent der Importe Großbritanniens kämen von dort. Barnier zufolge sollen die Gespräche Ende Februar oder Anfang März starten.