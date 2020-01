Die Briten verlassen heute, dem 31. Januar 2020, die Europäische Union. So schmerzlich dieser Schritt auch ist: Nun muss der Blick in die Zukunft gehen. Noch ist nicht klar, welches Verhältnis die EU und Großbritannien in Zukunft haben werden. Der britische Premierminister Boris Johnson möchte bis Ende des Jahres ein neues Freihandelsabkommen mit der EU verhandelt haben. Unwahrscheinlich, dass das gelingt. Die Verhandlungen werden wahrscheinlich länger dauern. Eines aber ist jetzt schon klar: Die EU und Großbritannien stehen ab heute in Konkurrenz zueinander.

Wer kann sich in Zeiten der Globalisierung besser behaupten: Staatenbund oder Nationalstaat? Von der Antwort hängt auch die Zukunft der EU ab. Sollte Großbritannien außerhalb der Union aufblühen, dann dürften auch andere Mitgliedsstaaten der Union mit einem Austritt liebäugeln. Sollte Großbritannien nun in große Schwierigkeiten kommen, dürfte das die Binnenbindung der EU erhöhen.

Wir haben es mit einem potenziell destruktiven Wettbewerb zu tun. Der eine darf ja dem anderen nicht viel gönnen, weil er sonst selbst geschwächt wird. Die EU etwa wird den Briten nur den vollen Zugang zum Binnenmarkt zugestehen, wenn sich Großbritannien an die EU-Regeln hält; die Briten ihrerseits werden den Zugang zum Markt haben wollen, ohne sich den Regeln der EU unterwerfen zu müssen.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte den Briten kürzlich bei einer Rede in London Wirtschaftsbeziehungen "ohne Zölle, ohne Dumping, ohne Quoten" in Aussicht. Allerdings müsse es dafür gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Steuern, Arbeit, Umwelt und staatliche Beihilfen geben. Gäbe es das nicht, würde Großbritannien auch keinen "gleichwertigen Zugang" zum EU-Binnenmarkt erhalten, immerhin der größte der Welt. Boris Johnson dürfte das nicht gefallen haben. Er nämlich hat seinen Wähler versprochen, dass es beides geben könne, völlige Freiheit, in Großbritannien zu arbeiten und zu produzieren, wie man will, und gleichzeitig aus Großbritannien in den europäischen Binnenmarkt völlig frei exportieren zu können. Das Versprechen umzusetzen wird sehr schwierig werden, wie sich ausgerechnet am Beispiel Fischereirechte zeigt, über die in den nächsten Monaten verhandelt werden wird.

Obwohl die Fischer für die Gesamtwirtschaft Großbritanniens von geringer Bedeutung sind, wurden sie während der Brexit-Kampagne zu einem DER Symbole des "take back control" der Brexiteers. Die Insel Großbritannien will die Kontrolle über seine Meere und seine Fische wieder zurückgewinnen. Das war ein schlagkräftiger Slogan.

Sollten die Briten den Fisch in ihren Gewässern selbst fangen, stehen sie allerdings vor einem Problem. So viel Fische, wie in den britischen Gewässern gefangen wird, essen die Briten gar nicht, also muss er in den Export, nach Europa. Dafür wird die EU wohl etwas verlangen, zum Beispiel, dass Fischer aus europäischen Staaten weiterhin in britischem Gewässer fischen können. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren jedenfalls ein hartes Ringen stattfinden.

Obwohl es letztlich auch um den Beweis geht, welches Modell erfolgreicher sein wird, bleiben die EU und Großbritannien auf vielen Ebenen miteinander verbunden. Es liegt etwa im Interesse beider, in Sachen Verteidigung – und Sicherheitspolitik – eng zusammenzuarbeiten. Es wäre fatal, wenn Großbritannien gegenüber Russland, dem Iran oder gegenüber Libyen eine markant andere Politik vertreten würde als die Europäische Union. Beide würden dadurch geschwächt. Man kann nur hoffen, dass der britische Premier Boris Johnson die erheblichen militärischen Kapazitäten seines Landes nicht als Verhandlungschip benutzt, um auf dem ökonomischen Feld mehr zu erreichen.

Die EU ihrerseits sollte Großbritanniens Fragilität berücksichtigen. Die Schottische Nationalpartei (SNP) drängt auf ein Unabhängigkeitsreferendum. Möglich, dass Schottland in gar nicht so ferner Zukunft die Unabhängigkeit erzwingt. Auch die Nordiren könnten sich für eine Wiedervereinigung mit der Irischen Republik entscheiden. Die Desintegration Großbritanniens ist also eine reale Möglichkeit. Je schlechter es Großbritannien geht, desto wahrscheinlich wäre sein Zerfall. Die EU kann kein Interesse an einem zerfallenden Staat in seiner Nachbarschaft haben. Das sollten die EU-Verhandler, bei aller Härte, die sie in den nächsten Monaten und Jahren an den Tag legen müssen, immerzu mitbedenken.

Die EU und Großbritannien müssen sich in der Kunst des zivilisierten, fairen Wettbewerbs üben – gelingt das nicht, verlieren beide. Sie sind zwar Konkurrenten. Aber sie brauchen einander.