Ja, auch für Studierende ändert sich bis Ende 2020 nichts. Sie können ihr Auslandssemester in Großbritannien normal fortsetzen. Wer länger als bis Ende des Jahres in dem Land bleiben will, muss sich jedoch ebenfalls bis Ende Juni 2021 um eine Aufenthaltsgenehmigung kümmern. Auslandsbafög können deutsche Studierende in Großbritannien weiter beziehen. Auch britische Studierende können nach dem Brexit weiter in Deutschland studieren. Sie sollten sich aber ebenfalls rechtzeitig an eine Ausländerbehörde wenden, empfiehlt die Bundesregierung.

Unklar ist, ob Großbritannien langfristig im europäischen Austauschprogramm Erasmus bleibt. Studierende, die über das Programm ein Auslandssemester nach dem Brexit beginnen wollen, sollten bei ihren Universitäten nachfragen, ob ihr Austausch wie geplant stattfinden kann.