Großbritannien ist ab sofort nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Das Vereinigte Königreich vollzog um Mitternacht den Brexit und trat damit als erstes Mitgliedsland aus der EU aus – mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum. Das Land war der EWG, der Vorläuferorganisation der EU, 1973 beigetreten. Beim Brexit-Referendum 2016 hatte eine Mehrheit für den Austritt gestimmt. In einer Übergangsphase bis Jahresende sollen nun die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien ausgehandelt werden.

Der britische Premierminister Boris Johnson versprach kurz vor dem offiziellen Austritt in einer Rede an die Nation, den Brexit zu einem "unfassbaren Erfolg" zu machen. Der Brexit bietet laut Johnson die Chance, das "volle Potenzial Großbritanniens zu entfesseln". Er sprach von einer "neuen Ära der freundschaftlichen Zusammenarbeit" mit der Europäischen Union, die nun beginne. Der Weg, der vor Großbritannien liege, sei vielleicht holprig, der Austritt biete jedoch die Chance auf "erstaunliche Erfolge".

Johnson sagte, das Verlassen der EU sei für das Königreich "kein Ende, sondern ein Anfang". Für viele Menschen sei dies "ein erstaunlicher Moment der Hoffnung, ein Moment, von dem sie dachten, er würde niemals kommen", sagte Johnson. Natürlich gebe es auch viele, die "ein Gefühl der Angst und des Verlusts" verspürten. "Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, vielleicht die größte, die sich Sorgen gemacht hat, dass der ganze politische Streit niemals ein Ende haben würde", sagte Johnson. Er habe Verständnis für all diese Gefühle.

Macron spricht von einem "historischen Alarmzeichen"

Aufgabe seiner Regierung sei es nun, das Land wieder zusammen- und voranzubringen, fügte Johnson hinzu. Die EU habe viele "bewundernswerte Eigenschaften", in den vergangenen Jahrzehnten habe sie sich aber in eine Richtung entwickelt, "die nicht mehr zu diesem Land passt".

Der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, feierte den Austritt mit Hunderten Anhängern auf dem Platz vor dem Parlament. Alkohol durfte dort zwar keiner ausgeschenkt werden. Aber dafür wurden Union-Jack-Fahnen geschwenkt und es wurde gejubelt. Zeitweise war die Atmosphäre aber auch aggressiv und es wurden EU-Fahnen angezündet oder mit Füßen getreten.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nannte den EU-Austritt ein "historisches Alarmzeichen". "Das ist ein trauriger Tag", sagte Macron in einer kurzfristig angesetzten Ansprache an seine Mitbürger. Er forderte weitere Reformen der EU – es sei bisher nicht gelungen, Europa ausreichend zu ändern. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte zum Austritt Großbritanniens den Wunsch nach einer engen Beziehung zu den Briten. "Das ist ein tiefer Einschnitt für uns alle", sagte sie in ihrem Podcast.

Für die EU ist der Abschied der 66 Millionen Briten ein harter Schlag. Sie verliert ihre zweitgrößte Volkswirtschaft. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit den Briten aber optimistisch: "Wir gehen in diese Verhandlungen in dem Geist, dass alte Freunde einen neuen Anfang suchen", sagte sie bei einem gemeinsamen Auftritt mit EU-Ratschef Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli. Mit gutem Willen werde man eine "dauerhafte, positive und sinnvolle Partnerschaft" aufbauen können, schrieben die drei Präsidenten in einem Gastbeitrag, der in vielen europäischen Zeitungen erschien. Sie fügten hinzu: "Ohne gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Umwelt, Arbeit, Steuern und staatlichen Beihilfen kann es keinen qualitativ uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt geben."

Die Präsidenten der drei EU-Spitzeninstitutionen zeigten sich bei ihrem gemeinsamen Auftritt auch selbstkritisch – immerhin ist Großbritannien der erste Staat der Geschichte, der die Staatengemeinschaft verlässt. Als Lehre aus dem Brexit werde sich die EU mehr um die Unterstützung durch ihre Bürger bemühen und den Wert des Projekts im Alltag sichtbarer machen, sagte Michel. Gleichwohl betonten sie das Selbstbewusstsein der EU. "Die Geschichte ist hier nicht zu Ende", sagte Sassoli. Kein Staat könne die Herausforderungen wie die Digitalisierung oder den Klimawandel alleine so gut bewältigen wie gemeinsam. Von der Leyen sagte, angesichts historischer Erfolge könne die EU stolz auf sich sein.