Nach der Abstimmung halten sich die Politiker an den Händen und singen "Should auld Acquaintance be forgot" ("Sollte die alte Bekanntschaft vergessen sein"). Die deutsche Variante des Liedes lautet: "Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr", auch das wäre wohl ein passender Text gewesen. In der ersten Reihe in der Mitte steht die deutsche Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ska Keller.