Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Waffenruhe im Bürgerkriegsland Jemen gefordert. Die Mitglieder des Sicherheitsrates seien "ernsthaft besorgt" über den Anstieg der Gewalt in den Gebieten Nehm und Al-Dschauf und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, hieß es in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung. Das Gremium verwies auf die Vertreibung Tausender Menschen in den vergangenen Tagen.

Die Gewalt im Land verhindere einen politischen Prozess für ein Ende des Krieges. Notwendig sei vor allem auch die Einhaltung der Waffenruhe in der Hafenstadt Hodeida. Zudem müsse die "Einschüchterung von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen" umgehend eingestellt und deren sicherer und ungehinderter Zugang zum Norden des Landes gewährleistet werden.



Zuletzt hatten die Kämpfe im jemenitischen Bürgerkrieg stark zugenommen. Allein in der vergangenen Woche wurden Hunderte Menschen verletzt oder getötet. Das berichteten Huthi-Rebellen und Stammesführer am Montag. Das von den USA unterstützte arabische Militärbündnis mit Saudi-Arabien an der Spitze verstärkte nach monatelangen Kampfpausen seine Luftangriffe auf Rebellenziele nordöstlich von Sanaa, während die Huthis Regierungsgebiete angriffen. Nach Huthi-Angaben habe das Militärbündnis mehr als 40 Luftangriffe verübt und viele ihrer Panzer und bewaffneten Fahrzeuge zerstört. Erst im November hatten sich die Konfliktparteien auf einen Friedensplan verständigt.





Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den Truppen des faktisch entmachteten Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi, der von der arabischen Militärallianz und sunnitischen Milizen unterstützt wird, und den schiitischen Huthi-Milizen, hinter denen der Iran steht. Zehntausende Menschen sind in dem Konflikt bisher getötet worden. Im vergangenen September hatte der Konflikt für Aufmerksamkeit gesorgt, als sich Huthi-Kämpfer zu den Drohnenanschlägen auf Ölförderanlagen in Saudi-Arabien bekannt hatten.



Die UN sehen im Jemen die schlimmste humanitäre Krise weltweit, bei den meisten Kriegsopfern handelt es sich laut Nichtregierungsorganisationen um Zivilisten. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Unter anderem aufgrund einer Seeblockade herrscht in großen Teilen der Bevölkerung Hunger. Zusätzlich verursachten die andauernden Probleme mit der Wasser- und Medikamentenversorgung eine Dengue-Epidemie, zahlreiche Menschen haben sich mit der gefährlichen Fieberkrankheit angesteckt.