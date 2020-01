Als Reaktion auf die gestiegenen Spannungen im Nahen Osten verlegt die Bundeswehr einen Teil ihres Kontingents im Irak in Nachbarländer. Deutsche Soldaten beteiligen sich am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Irak und in Syrien. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:



Mit welchem Mandat ist die Bundeswehr im Irak? Das jüngste Irak-Mandat hat der Bundestag am 24. Oktober 2019 gebilligt. Demnach geht es darum, die Anti-IS-Koalition "in der nachhaltigen Eindämmung" des "Islamischen Staates" zu unterstützen und einen Beitrag zu Stabilisierung und Wiederaufbau im gesamten Irak zu leisten.

Der Aufklärungseinsatz Counter Daesh läuft bis zum 31. März 2020. Hierbei geht es um Tornado-Aufklärungsflüge und den Einsatz von Airbus-Tankflugzeugen von Jordanien aus. Das Mandat für den Ausbildungseinsatz Capacity Building Iraq endet ein halbes Jahr später am 31. Oktober 2020. Ziel ist die Ausbildung und Beratung irakischer Sicherheitskräfte. Nach oben Link Link zum Beitrag

Auf dem Stützpunkt Al-Asrak in der jordanischen Wüste sind vier Tornados und ein Tankflugzeug stationiert; zwei weitere Tornados werden in Deutschland bereitgehalten. Erster Einsatzflug war am 9. Oktober 2017. Vom türkischen Konya aus beteiligt sich die Bundeswehr zudem an Awacs-Aufklärungsflügen der Nato.

Im Irak bildet die Bundeswehr an zwei Standorten Sicherheitskräfte aus: im nordirakischen Erbil und im 30 Kilometer nordwestlich von Bagdad gelegenen Tadschi. Nach oben Link Link zum Beitrag

Welchen Auftrag hat die Bundeswehr in der Anti-IS-Koalition? Die in Jordanien stationierten Soldatinnen und Soldaten sind für die Aufklärung aus der Luft, Luftbetankung und die See- und Luftraumüberwachung zuständig – auch durch Awacs-Flüge. Zudem geht es um den Austausch und Abgleich von Lageinformationen mit anderen Teilnehmern der Anti-IS-Koalition. Die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte umfasst ABC-Abwehr, Logistik, Instandsetzung und Bauwesen. Hinzu kommt die Beratung von Führungskräften und irakischen Ausbildern. Die in Erbil und Tadschi eingesetzten Soldaten sind dem Kontingentführer in Jordanien unterstellt. Nach oben Link Link zum Beitrag

Wie groß ist das deutsche Kontingent? Im März 2018 wurden die bis dahin bestehenden, getrennten Einsatzkontingente in Jordanien und im Irak zu einem zusammengefasst. Dieses umfasst nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr derzeit insgesamt 415 Soldaten, davon sind knapp 280 in Jordanien und fast 140 im Irak stationiert – knapp 90 von ihnen im nordirakischen Kurdengebiet. Allerdings ist die Ausbildung derzeit ausgesetzt. Laut Mandat können bis zu 800 Soldaten entsendet werden. Nach oben Link Link zum Beitrag

Die Bundeswehr hat in der Nacht zum Dienstag etwa ein Viertel ihrer Soldaten aus dem Irak abgezogen. 32 auf dem zentralirakischen Militärstützpunkt Tadschi nördlich von Bagdad stationierte Soldaten seien mit einem Militärtransporter des Typs A400M nach Al-Asrak ausgeflogen worden, teilte die Bundeswehr mit. Drei Soldaten, die im Hauptquartier des Anti-IS-Einsatzes direkt in Bagdad Dienst taten, seien gemeinsam mit Soldaten anderer Nationen nach Kuwait verlegt worden. Nach oben Link Link zum Beitrag