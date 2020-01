Der Name klingt harmlos: Taiwan-Asia Exchange Foundation heißt die Stiftung, die in einem modernen Hochhaus im Zentrum der Hauptstadt Taipeh residiert. Das Mobiliar ist in einem warmen Tropenholzton gehalten und verströmt die Atmosphäre eines balinesischen Luxusressorts. Das passt: Erst 2018 gegründet, sieht sie ihre Aufgabe darin, für bessere Beziehungen Taiwans zu den Ländern Süd- und Südostasiens zu werben. Oder wie es ihr Geschäftsführer Alan H. Yang formuliert: "Wir unterstützen die Südwärts-Politik der Regierung."

Tatsächlich verbirgt sich hinter dahinter sehr viel mehr als bloß eine Verbesserung der Handelsbeziehungen mit Taiwans südlichen Nachbarn. Sondern es geht um Weltpolitik und einen Konflikt, der in ähnlicher Form für viele Volkswirtschaften weltweit das kommende Jahrzehnt bestimmen dürfte. Politisch sind die Rollen zwar klar. Taiwan ist de facto seit 70 Jahren unabhängig. Das Land wird demokratisch regiert. Die kommunistische Führung in China nennt die Insel "abtrünnig" und beansprucht sie weiter für sich.

Bloß weg von China

Doch wirtschaftlich war die Abhängigkeit Taiwans vom chinesischen Festland in den letzten drei Jahrzehnten umso größer: Rund 40 Prozent der Exporte aus Taiwan gingen zuletzt in die Volksrepublik. Wenn nun Taiwans Regierung den Handel mit den südlichen Nachbarn forciert, heißt das vor allem eins: bloß weg von China. Die erklärte Südstrategie hat denn vor allem ein Ziel: "Decoupling", zu Deutsch: Entkopplung.



Mit dieser China-skeptischen Politik ist Taiwan längst nicht mehr allein. Donald Trump hat die USA in einen Handelskrieg mit China geführt und Zölle auf zahlreiche chinesische Produkte erhoben. So unbeliebt er sich in vielen Fragen macht – für seine Politik, unfaires Geschäftsgebaren der Chinesen nicht länger hinzunehmen, findet er weit über seine eigene Wählerschaft hinaus Zuspruch. Auch international. Nicht zuletzt die wieder drastisch zunehmenden Menschenrechtsverletzungen in China machen den Menschen in den umliegenden Ländern Angst.



China ist inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Länder wie Japan und Südkorea haben schon zu spüren bekommen, dass Peking immer häufiger auch seinen wirtschaftlichen Einfluss dazu nutzt, um politische Interessen durchzusetzen.

Die zunehmende Skepsis hat längst auch deutsche Unternehmen erfasst. "Die Stimmung gegenüber China ist aktuell nicht die beste", sagt Ulrich Ackermann, Leiter der Abteilung für Außenwirtschaft beim Maschinenbauverbands VDMA. Die Einführung des Social Credit Systems, das alle Bürger und Unternehmen staatlicherseits nach ihrem Verhalten bewerten soll, die Kampagne Made in China 2025, die eindeutig festschreibt, dass ausländische Hersteller durch einheimische ersetzt werden sollen – solche Dinge würden nicht gerade die Einstellung zu einem Land fördern, sagt Ackermann. "Man merkt halt: Die Art des Wirtschaftens wird dort momentan nicht liberaler, sondern geht eher den anderen Weg. Man wird plötzlich von chinesischen Staatsunternehmen attackiert, wo das vorher nie der Fall war."