Am Dienstag, als sich in der Elf-Millionen-Metropole Wuhan schon eine große Gesundheitskrise abzeichnete, feierten die ranghöchsten Parteikader der Provinz ein Gala-Dinner bei Wein, Tanz und Gesang. Jene Politiker, die ihrer Bevölkerung Atemschutzmasken verordnen und öffentliche Versammlungen verbieten, begrüßten das chinesische Neujahr mit einem rauschenden Fest – dem Auftreten des Coronavirus zum Trotz.

Begebenheiten wie diese Gala werden in sozialen Netzwerken als skandalös beklagt. Man spürt dort die Wut junger Chinesen auf die Lokalregierung. In der Presse oder im Fernsehen wird darüber keinesfalls berichtet, schließlich stehen die Medien in China unter Kontrolle der Regierung. Doch auf Weibo oder Wechat posten vor allem Millenials kurze Videos aus Wuhan, dem Epizentrum des Virus. Darin sind überfüllte Notaufnahmen zu sehen, in denen Krankenschwestern verzweifelte Menschen nach Hause schicken. Oder Ärzte, die aus Frustration darum bitten, gefeuert zu werden.

Am Samstag hatte sich erneut die Zahl der Infizierten quasi über Nacht verdoppelt. Mittlerweile gibt es laut offiziellen Angaben fast 1.400 Ansteckungsfälle, über 40 Tote und rund 240 Patienten in kritischem Zustand.

Angst vor Ansteckung durch Verwandte

Zum chinesischen Neujahrsfest kommen normalerweise die Familien im ganzen Land zu ausgiebigen Abendessen und Feiern zusammen. Doch nun berichten die Medien von Hamsterkäufen bei Lebensmitteln und Medikamenten. In sozialen Netzwerken äußern junge Chinesen Erleichterung darüber, dass ihre Familien die Zusammenkünfte mit Verwandten zum Neujahrsfest abgesagt haben – aus Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Am ersten Tag im "Jahr der Ratte" zeigte sich Peking geradezu gespenstisch: Die Straßen sind leer, Tempel und Paläste für Touristen geschlossen, die öffentlichen Feierlichkeiten ausnahmslos abgesagt. Die wenigen Passanten auf der Straße tragen allesamt Atemschutzmasken.

1/19 In Wuhan, wo der Ausbruch des Coronavirus begann, posieren Mitarbeiter des Unikrankenhauses Zhongnan. © Xiong Qi/​dpa 2/19 Einige der Patienten, die am neuen Coronavirus erkranken, entwickeln eine Lungenentzündung. Kommt es zum Lungenversagen, müssen die Patienten auf der Intensivstation beatmet werden. © Xiong Qi/​dpa 3/19 Militärarzte sollen in Wuhan helfen, den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen und Kranke zu behandeln. © Xinhua/​imago images 4/19 Lastwagen bringen Baumaterial für ein neues Krankenhaus nach Wuhan. Es soll in nur wenigen Tagen einsatzbereit sein. © Stringer/​Getty Images 5/19 In Wuhan wird ein Krankenhaus mit 1.000 Betten eigens für die Coronavirus-Patienten errichtet. © Chinatopix/​AP/​dpa 6/19 Reisende in Peking warten auf ihren Zug. Zum chinesischen Neujahrsfest reisen Millionen Chinesen durchs Land. Medizinerinnen und Mediziner haben Angst, dass sich das neue Coronavirus noch weiter verbreiten könnte. © Nicolas Asfouri/​Getty Images 7/19 Auch in Hongkong tragen viele Menschen aus Sorge bereits Atemmasken. © Vivek Prakash/​Getty Images 8/19 Bei allen Menschen, die den Bahnhof in Peking betreten, wird Fieber gemessen. © Thomas Peter/​Reuters 9/19 © Thomas Peter/​Reuters 10/19 Viele Flughäfen stehen still, weil die chinesische Regierung in den betroffenen Regionen ein Reiseverbot ausgesprochen hat. © Leo Ramirez/​AFP/​Getty Images 11/19 Auch vielbefahrene Straßen sind leer. China hat durch die Schließung von Straßen, Bahnhöfen und Flughäfen 56 Millionen Menschen quasi unter Quarantäne gestellt. © HECTOR RETAMAL/​Getty Images 12/19 Ein Polizeibeamter weist Autos an einer Straßensperre ab. © HECTOR RETAMAL/​Getty Images 13/19 In einer Drogerie tragen die Angestellten aus Angst vor Ansteckung Ganzkörperanzüge. © HECTOR RETAMAL/​Getty Images 14/19 Arbeiterinnen in einer Fabrik verpacken Atemmasken. Das Coronavirus wird aller Voraussicht nach über Tröpfchen in der Luft übertragen. Atemmasken könnten helfen. © Stringer/​AFP/​Getty Images 15/19 Ein Polizist steht vor dem Tiananmen-Tor in Peking. Er trägt einen Mundschutz, der ihn wohl vor der Ansteckung mit dem neuen Coronavirus schützen soll. © NICOLAS ASFOURI/​Getty Images 16/19 Aufgrund des neuen Coronavirus hat die chinesische Regierung Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr abgesagt. Auch im Tempel der Erde in Peking. © imago images 17/19 Ein Mann in Peking trägt aus Angst davor sich anzustecken Mundschutz und Kopfhaube. © Noel Celis/​AFP/​Getty Images 18/19 Auch Shanghais Disney Resort bleibt zum chinesischen Neujahr geschlossen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. © Aly Song/​Reuters 19/19 Auch Soldaten der chinesischen Volksarmee tragen Mundschutz. © Carlos Garcia Rawlins/​Getty Images

Laut offiziellen Statistiken haben sich in Wuhan bereits 15 Mediziner mit dem Coronavirus angesteckt, einer von ihnen ist gestorben. Die Dunkelziffer sei viel höher, sagte ein Doktor der South China Morning Post aus Hongkong. Demnach seien die Angestellten der Krankenhäuser zunächst nicht darüber informiert gewesen, dass das Virus auch über menschlichen Kontakt verbreitet wird. Zudem fehlten ihnen immer noch Schutzausrüstung und Testkits.

Das Zentralorgan der KP schweigt

In den chinesischen Staatsmedien wurden solche Aussagen am Samstag nicht gemeldet. In den Abendnachrichten auf CCTV, vom Stellenwert vergleichbar mit der Tagesschau, erwähnte der Sprecher mit steinerner Miene erst im fünften Beitrag und nur kurz das Virus. Auch die Volkszeitung, das Propaganda-Organ der Kommunistischen Partei, verschwieg den Gesundheitsnotstand auf ihrer Titelseite komplett.

Am Samstagabend wandte sich Präsident Xi Jinping an die Öffentlichkeit. Der starke Führer der Volksrepublik ist stets auf gesellschaftliche Stabilität und Kontrolle bedacht, doch diesmal klangen seine Worte nicht weniger als alarmierend: China sei mit einer "schwerwiegenden Situation" konfrontiert, zitiert ihn die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Das neuartige Virus würde sich "mit zunehmender Geschwindigkeit" verbreiten.

Die jüngsten landesweiten Maßnahmen sind radikal: Fast alle Regionen Festlandchinas haben die höchste Alarmstufe der öffentlichen Gesundheit ausgerufen, womit sie jederzeit Quarantäne-Maßnahmen durchsetzen können. Reisegruppen aus dem Ausland werden ab Montag verboten, Peking kappt sämtliche Fernbusse.

Ausnahmezustand in Wuhan

Zum ersten Mal in der Geschichte Chinas wurde mit Hubei eine gesamte Provinz de facto unter Quarantäne gestellt. Deren Hauptstadt Wuhan ist seither im Ausnahmezustand: Ab Sonntag sind Privatautos auf den Straßen verboten, die U-Bahnen fahren nicht mehr. In sozialen Medien beklagen Nutzer leere Regale im Supermarkt, die nur noch vereinzelte Salatköpfe verkaufen – für umgerechnet fünf Euro pro Stück.

Auf Twitter schrieb Qinqing Chen, die Chefreporterin der staatlichen Global Times, über die Einwohner von Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei: "Viele von ihnen haben bis zum Donnerstag nicht begriffen, dass das Coronavirus eine große Gesundheitskrise darstellt – obwohl die ersten Infektionen bereits Mitte Dezember erfolgt sind." Doch gerade die Informationspolitik der Zentralregierung in Peking ist mit daran schuld.

Einerseits wird sie zu Recht dafür gelobt, dass sie im Vergleich zur Sars-Epidemie von 2002 transparenter agiert und offener mit internationalen Gesundheitsorganisationen kooperiert. Zudem besteht kein Zweifel, dass die Regierung die Virus-Ausbreitung ernstnimmt: Innerhalb von zehn Tagen wird derzeit in Wuhan ein Krankenhaus mit 1.000 Betten errichtet, um mit dem Ansturm an Patienten fertig zu werden. Am Samstag beschloss die Gesundheitskommission in Peking, 1.200 Experten nach Wuhan zu entsenden. 24 allgemeine Krankenhäuser werden ausschließlich zur Virus-Bekämpfung umfunktioniert.

Zensoren suchen "sensible Beiträge"

Gleichzeitig zeigt sich aber, dass ein autoritär geführtes System ohne freie Berichterstattung bei Transparenzfragen an seine Grenzen kommt. Die Behörden haben Verwandte von Infizierten davor gewarnt, mit Medien zu sprechen oder online über das Virus zu posten. Die Zensoren in Peking jagen "sensible Beiträge" in sozialen Medien.

Bereits Anfang Januar hatten einige Bewohner Wuhans in Internet über die Ausbreitung einer Lungenseuche geklagt. Die Beschuldigten wurden damals jedoch verhaftet – wegen der Verbreitung von Gerüchten.