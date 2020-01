Angesichts der Proteste gegen die iranische Führung nach dem irrtümlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs hat die Bundesregierung die Sicherheitskräfte im Iran zur Zurückhaltung aufgerufen. Die iranische Bevölkerung müsse die Möglichkeit haben, "friedlich und frei zu protestieren", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die Bundesregierung fordere deshalb die Sicherheitskräfte "zu größtmöglicher Zurückhaltung" auf.

In Teheran war am Wochenende eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Flugzeugabschusses in wütenden Protest umgeschlagen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen mehrere Hundert Demonstranten an der Amir-Kabir-Universität vor, die den Rücktritt der für den Abschuss Verantwortlichen gefordert hatten. Medien zufolge soll die Polizei dabei auch mit scharfer Munition geschossen haben.



1/16 Am frühen Samstagabend versammelten sich Hunderte Studentinnen und Studenten vor der Universität in der Innenstadt von Teheran. © Ali Mohammadi/​Bloomberg/​Getty Images 2/16 Vor dem Eingang der Amir-Kabir-Universität: Zwei Frauen zünden Kerzen an, um der Opfer des Flugzeugabsturzes zu gedenken. 176 Menschen waren gestorben. © Ebrahim Noroozi/​AP/​dpa 3/16 Die Demonstranten in Teheran empörten sich über das Eingeständnis der iranischen Staatsführung, doch für den Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs verantwortlich zu sein. Zuvor hatten die Behörden das tagelang abgestritten. © Atta Kenare/​AFP/​Getty Images 4/16 Laut den lokalen Nachrichtenagenturen nahmen Hunderte an den Protestkundgebungen vor den Universitäten Teheran, Amir Kabir und Scharif teil. © Nazanin Tabatabaee/​WANA/​Reuters 5/16 Iranerinnen und Iraner zündeten Kerzen für die Opfer an. Der iranische Präsident Hassan Ruhani sagte, dass die Rakete, die das Flugzeug zum Absturz brachte, unbeabsichtigt abgeschossen wurde und bezeichnete das als "unverzeihlichen Fehler". © -/​AFP/​Getty Images 6/16 Ziel des Fluges war die Ukraine. Und auch dort trauern die Menschen: Am Flughafen Boryspil in der Nähe von Kiew gedenken Angehörige der Passagiere und Besatzungsmitglieder. © Serg Glovny/​ZUMA/​imago images 7/16 Am internationalen Flughafen Boryspil in der Ukraine kam der Flug PS752 nie an. Die Maschine stieg nach dem Start in Teheran bis auf eine Höhe von 2.400 Metern, dann stürzte sie ab. © Valentyn Ogirenko/​Reuters 8/16 Auch viele US-Amerikaner unterstützen die Proteste im Iran. Am Samstag versammelten sich Menschen in Los Angeles, Kalifornien, um für einen freien Iran zu demonstrieren. © Patrick T. Fallon/​Reuters 9/16 Iranische Amerikaner und Amerikanerinnen aus ganz Kalifornien kamen nach Los Angeles, um ihre Unterstützung für die landesweiten Proteste im Iran auszudrücken. © Patrick T. Fallon/​Reuters 10/16 Vancouver, Kanada: Eine Frau trauert, an Bord der Maschine waren auch 57 Kanadier. © Liang Sen/​Xinhua/​imago images 11/16 In London wurden die Proteste von der britischen Abrüstungsbewegung CND (Campaign For Nuclear Disarmament) und der Antikriegsorganisation Stop the War Coalition organisiert. © Hollie Adams/​Getty Images 12/16 "Kein Krieg mit dem Iran" – Britische Demonstrierende zogen in Richtung des Londoner Trafalgar Square. © Tolga Akmen/​AFP/​Getty Images 13/16 Während die Menschen in London auf die Straße gingen, wurde der britische Botschafter im Iran kurzzeitig festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, sich an den Protesten beteiligt zu haben. © Tolga Akmen/​AFP/​Getty Images 14/16 Vor der US-Botschaft in Athen: Demonstrantinnen und Demonstranten protestieren gegen die Militäraktion der USA gegen den Iran. Die USA hatten den iranischen Milizengeneral Kassem Soleimani gezielt getötet. © Angelos Tzortzinis/​AFP/​Getty Images 15/16 „Geen oorlog met Iran" – "Keinen Krieg mit dem Iran". Das forderten auch die Menschen in den Niederlanden. © Remko de Waal/​AFP/​Getty Images 16/16 Auch vor dem Brandenburger Tor in Berlin wurde demonstriert. © John Macdougall/​AFP/​Getty Images

Vor den Demonstrationen am Sonntagabend hatte die Polizei dann offenbar einen Befehl zur Zurückhaltung erhalten. Man habe sich in "Geduld und Toleranz" geübt, sagte Polizeigeneral Hossein Rahimi. Die Polizei habe "überhaupt nicht geschossen", weil sie einen "Befehl zur Zurückhaltung" bekommen habe.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten erst am Samstag die Verantwortung für den Abschuss der Maschine von der Ukraine International Airlines mit 176 Toten übernommen. Das sei gut, dennoch gebe es noch eine Reihe von Fragen, die geklärt werden müssten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Er verwies darauf, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine vollständige Aufklärung des Abschlusses verlangt habe. Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) forderte Aufklärung: "Da müssen Fakten auf den Tisch", sagte sie. Der öffentliche Druck auf das Land sei gewachsen: Die Mullahs kämen "mit Lügen und Verheimlichungen nicht mehr weiter".