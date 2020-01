Donald Trump - "Unser Plan wird das palästinensische Gebiet mehr als verdoppeln" Der US-Präsident schlägt in seinem Friedensplan für den Nahen Osten einen palästinensischen Staat vor. Die Übereinkunft sei eine "historische Chance". © Foto: Mandel Ngan/​AFP/​Getty Images

Einen Friedensplan für den Nahen Osten haben schon viele amerikanische Präsidenten entworfen – doch jedes Mal scheiterten sie bei der Umsetzung. Meist waren ihre Entwürfe für die sowieso schon hochkomplizierte Lage zwischen Israelis und Palästinensern zu kompliziert.

Vor allem aber war und ist nach wie vor keine Seite bereit, große Konzessionen zu machen, zu groß sind die Enttäuschungen aus der Vergangenheit, zu gewaltig ist darum das Misstrauen, zu verhärtet sind die Fronten.

Auch wenn Trump behauptet, sein am Dienstag im Weißen Haus vorgestellter Friedensplan sei der beste und so nah am Ziel wie keiner zuvor, ist das purer Unsinn. Am weitesten war zweimal US-Präsident Bill Clinton gekommen. 1993 setzten Israels Ministerpräsident Jitzhak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat ihre Unterschrift unter einen Vertrag, mit dem sich Israelis und Palästinenser erstmals gegenseitig anerkannten.

Clinton kam schon recht weit

Die Palästinenser sprachen Israel ein Existenzrecht zu und Israel ließ die im Exil befindliche Führung der Palästinenser zurück ins Land. Den Palästinensern wurde eine in A-, B- und C-Abschnitte abgestufte Autonomie gewährt und Israel versprach, sich Schritt für Schritt aus palästinensischem Gebiet zurückzuziehen. Dafür erhielten Rabin, Arafat und Israels damaliger Außenminister Schimon Peres 1994 den Friedensnobelpreis.

Und dann wartete Clinton am Ende seiner Amtszeit im Jahr 2000 mit einem weiteren Friedensplan auf: Jerusalem sollte geteilt werden und die Palästinenser unter bestimmten Bedingungen die Souveränität über die arabischen Viertel in Ost-Jerusalem sowie den Tempelberg mit der El-Aksa-Moschee und dem Felsendom, der drittheiligsten Stätte des Islam, erhalten. Die jüdischen Viertel sowie die Klagemauer unterhalb des Tempelbergs würden Teil Israels bleiben.

Außerdem sollte sich Israel komplett aus dem Gazastreifen und zu 95 Prozent aus dem Westjordanland zurückziehen. Bis auf einige kleine Korrekturen wollte man die Grenze zwischen Israel und einem künftigen eigenständigen palästinensischen Staat künftig dort ziehen, wo sie schon vor dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 verlief. Im Gegenzug würden die Palästinenser weitgehend auf ein Rückkehrrecht von Flüchtlingen in alte Siedlungsgebiete verzichten, die mittlerweile im Staat Israel lagen.

Die Teilungspläne waren bereits gezeichnet und tausendfach gedruckt. Aber dann siegte wieder einmal auf beiden Seiten Ideologie, Misstrauen und Halsstarrigkeit.

Chaotischer Friedensplan ohne Hand und Fuß

Doch hinter die Versuche von damals fällt Donald Trumps neuer Plan um Lichtjahre zurück. Zwar hält auch der republikanische Präsident an einer Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser fest, verlangt aber im Grunde die fast vollständige Kapitulation der Palästinenser. Ginge es nach Trump würde das Jordantal entlang des Flusses an der Grenze zu Jordanien auf alle Ewigkeit unter der Kontrolle Israels stehen, Israel würden auch die ungezählten jüdischen Siedlungen im Westjordanland zugeschlagen und Jerusalem wäre die ungeteilte Hauptstadt Israels.

Kurzum: Ein palästinensischer Staat wäre ein bloßer Flickenteppich, der gerade einmal 65 Prozent des Westjordanlands umfasste. Die palästinensische Regierung dürfte zwar von Ostjerusalem aus regieren, aber die Stadt wäre Teil Israels. Kein Wunder, dass die Palästinenser dagegen wütend protestieren.

Trumps Friedensplan für den Nahen Osten, ausgehandelt von seinem Schwiegersohn Jared Kushner, hat weder Hand noch Fuß. Er ist wie fast alle von Trumps außenpolitischen Vorhaben chaotisch und hinterlässt mehr Zwietracht als Frieden.

Aber darauf kommt es Donald Trump auch nicht an. Er zielt nicht auf Zustimmung im Ausland, die ist ihm völlig egal. Trump buhlt mit dem Friedensplan allein um Wählerstimmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn im November will der Republikaner als Präsident wiedergewählt werden.