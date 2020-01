Das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten im Senat hat begonnen. Wie vom Protokoll vorgesehen verlas der führende Anklagevertreter des Repräsentantenhauses, der Demokrat Adam Schiff, in der zweiten Kongresskammer die Anklage gegen den Präsidenten. "Donald J. Trump hat die Macht des Präsidentenamtes missbraucht", las Schiff. Er habe die Regierung der Ukraine zu einer "Einmischung" in die nächsten US-Präsidentschaftswahlen gedrängt und dabei gegen seinen Amtseid verstoßen.

Trump wird vorgeworfen, seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj telefonisch zu Ermittlungen gegen Trumps demokratischen Rivalen Joe Biden aufgefordert, zugleich als Druckmittel längst bewilligte US-Militärhilfe für die Regierung in Kiew zurückgehalten und später die Ermittlungen im Repräsentantenhaus zu diesen Vorgängen blockiert zu haben. Der Präsident weist die Anschuldigungen zurück und spricht von einer politisch motivierten "Hexenjagd" der Demokraten.

Rechnungshof belastet Weißes Haus

Die Vorwürfe wurden vom überparteilichen Rechnungshof des Kongresses allerdings zum Teil bestätigt. So kommt das Gremium zu dem Ergebnis, dass das Präsidialamt mit der Vorenthaltung von bereits genehmigter Militärhilfe für die Ukraine gegen Bundesrecht verstoßen habe. Der Präsident dürfe "seine eigenen politischen Prioritäten nicht anstelle derer setzen, die der Kongress bereits rechtlich in Kraft gesetzt hat", heißt es in einem Bericht der Rechnungsprüfer. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, erklärte, dies zeige, dass die Regierung "das Gesetz gebrochen hat".

Ernsthaft beginnen wird die Auseinandersetzung darum aber erst am kommenden Dienstag – wenn alle 100 Senatoren vom Obersten Richter John Roberts auf "unparteiische Gerechtigkeit" eingeschworen wurden und weitere Formalitäten erledigt sind. Dann muss auch geklärt werden, ob die offizielle Einschätzung des Rechnungshofs überhaupt im Prozess zugelassen wird. Geht es nach dem republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell, sollten die Senatoren nur Material berücksichtigen, das während der Ermittlungen im Repräsentantenhaus zusammengetragen wurde. Pelosi hingegen argumentiert, der Bericht des Rechnungshofs belege einmal mehr, dass auch neue Unterlagen und Zeugenaussagen zugelassen werden müssten.

"Sie haben Angst vor der Wahrheit"

Der Streit um die Vorladung von bereits vernommenen und neuen Zeugen dauert bereits seit Wochen an. Die Demokraten fordern etwa die Anhörung von Trumps geschäftsführendem Stabschef Mick Mulvaney, dessen Berater Robert Blair, des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton sowie von Michael Duffy, einem Mitarbeiter des Budgetbüros des Weißen Hauses. Wenn die Republikaner deren Aussagen nicht hören wollten, so Pelosi, gebe es dafür nur einen Grund: "Sie haben Angst vor der Wahrheit."

So oder so – die Amtsenthebung von Donald Trump gilt angesichts der republikanischen Mehrheit im Senat als nahezu ausgeschlossen. Die Konservativen stellen im Oberhaus 53 der 100 Senatoren; für eine Amtsenthebung wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das Weiße Haus rechnet denn auch mit einem recht kurzen Verfahren von nicht länger als zwei Wochen. Die Vorwürfe gegen Trump seien "die schwächsten Anklagepunkte, die je in einem Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten verabschiedet wurden".

Tatsächlich wurde in der US-Geschichte noch nie ein Präsident seines Amtes enthoben. Die beiden bisherigen Impeachment-Prozesse gegen Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1999) scheiterten. Präsident Richard Nixon war 1974 einer Anklageerhebung in der Watergate-Affäre durch seinen Rücktritt zuvorgekommen.