Sollte Lamar Alexander angespannt gewesen sein, als erstmals die US-Senatoren Fragen zum Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump an dessen Verteidiger und Ankläger stellen konnten, war ihm das nicht anzumerken. Dabei könnte der 79-jährige republikanische Senator aus Tennessee – ein älterer Herr, der während der Fragerunde am Mittwoch ruhig an seinem Pult in der Galerie des US-Senats saß – zu einer Schlüsselfigur in diesem historischen Verfahren werden. Seine Stimme könnte darüber entscheiden, ob das Impeachment noch in dieser Woche endet oder auf unbestimmte Zeit weitergeht.



In den drei Tagen davor hatten die Anklage und Trumps Verteidiger ihre Argumente für und wider eine Verurteilung ausführen können. Nach der Fragerunde im Senat, die an diesem Donnerstag fortgesetzt wird, soll das Gremium nun voraussichtlich am Freitag darüber abstimmen, ob es zur Aufklärung der Ukraine-Affäre eigene Zeugen bestellt.

Um neue Zeugen zu befragen, die Trump möglicherweise weiter belasten würden, bräuchten die Gegner des Präsidenten nur eine einfache Mehrheit. Derzeit haben die Republikaner 53 und Demokraten sowie unabhängige Senatoren 47 Sitze. Die Stimmen von vier republikanischen Senatoren würden also reichen, um Zeugenanhörungen zu erzwingen, obwohl die Parteiführung der Republikaner dagegen ist.



Eine dieser Stimmen könnte die von Lamar Alexander sein. Drei weitere eher moderate Republikaner haben bereits deutlich gemacht, dass sie sich vorstellen können, Trumps ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton zu befragen: Lisa Murkowski aus Alaska, Susan Collins aus Maine und Mitt Romney aus Utah.

Kritische Fragen von moderaten Republikanern

Die drei Rebellen in der Republikaner-Fraktion machten auch am Mittwoch klar, dass ihr Informationsbedarf in der Ukraine-Affäre noch lange nicht befriedigt ist. Folgerichtig stellten die drei am frühen Nachmittag auch gemeinsam die erste Frage. Grob verkürzt wollten die Senatoren von Trumps Anwälten wissen, wie sie mit der Möglichkeit umgehen sollen, dass Trump in der Ukraine-Affäre sowohl persönliche, politische als auch legitime nationale Interessen der USA verfolgt habe. Wenig überraschend antworteten Trumps Anwälte, dass bei einer derartigen Verquickung überhaupt kein Vergehen vorliegen könne.



Wenig später stellte Trumps Anwalt Alan Dershowitz dann eine recht abenteuerliche These auf: Man könne einen Präsidenten nicht des Amtes entheben, wegen eines Tauschhandels ("Quidproquo"), mit dem dieser versuche, seine Wiederwahl zu sichern – es sei denn, er tue etwas juristisch Illegales. Denn schließlich sei die eigene Wiederwahl – nach der Vorstellung aller Politiker – im öffentlichen Interesse und deshalb subjektiv kein Vergehen.

Was Lamar Alexander von dieser eigenwilligen Rechtsauslegung hielt, erfuhr die US-Öffentlichkeit am Mittwoch nicht. Im Gegensatz zu seinen Kollegen stellte er keine Fragen, sondern machte sich nur Notizen. Außerhalb des Senatssaals hatte er sich in den vergangenen Tagen ebenfalls wortkarg gegeben und sagte lediglich, dass er erst einmal den Prozess verfolgen wolle und anschließend eine Entscheidung bezüglich weiterer Zeugen fällen werde. Alexanders ehemaliger Stabschef Tom Ingram sagte dem TV-Sender NBC: "Er ist unvorhersehbar." Niemand werde seine Entscheidung erfahren, bevor er sie verkünde.

Dass Alexander seine Entscheidung so ungerührt hinauszögern kann, hat einen einfachen Grund. Der Senator tritt nach drei Amtsperioden nicht mehr zu Wiederwahl an. Trump-treue Wähler aus dem Heimatstaat können ihn kaum unter Druck setzen. Zudem muss er wegen des nahenden Ruhestands auch den Zorn des US-Präsidenten politisch nicht fürchten, wenn er mit dessen Gegnern paktiert.



Deshalb hängen die Hoffnungen der Demokraten an dem Senator aus Tennessee. Denn es sieht immer weniger danach aus, als würden andere Republikaner für das Anliegen von Trumps Gegnern Partei ergreifen wollen.