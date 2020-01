Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Lieber ein Staat mit den Juden als ein halbes Palästina Seite 2 — Wie sich die Stimmung ändert

Als Donald Trump seine Vision eines palästinensischen Staates vorstellt, nimmt sich Siba Khoury ein großes Stück Rührkuchen aus der Vitrine. Es ist kurz nach 19 Uhr. Im Educational Bookshop, einem Buchladen mit Café und beliebter Treffpunkt Intellektueller in Ostjerusalem, schaut sich die Aushilfe zusammen mit ihren Kollegen im Livestream an, wie der US-Präsident den Frieden nach Nahost bringen will. Die 30-Jährige trägt die schwarzen Haare eng am Kopf geflochten und eine goldene Halskette, an der ein Anhänger in den Umrissen des historischen Gebiets Palästinas hängt. "So ein Bullshit, so ein Arschloch", ruft Khoury und lacht spitz.

Der israelisch-palästinensische Konflikt ist wohl der komplizierteste der Gegenwart. Schon die Tatsache, dass ausgerechnet Donald Trump ihn lösen will, sorgt im Buchladen für Spott. Auch die internationale Gemeinschaft reagierte verhalten auf den "Jahrhundert-Deal", nachdem die USA Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt des jüdischen Staates anerkennen würden und Israel weite Teile des Westjordanlands annektieren dürfte. Der Plan bricht mit Beschlüssen der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht. Entsprechend wütend reagierte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas auf das 80 Seiten lange Papier. Trumps Plan werde "im Mülleimer der Geschichte landen", giftete er.



"Trumps Plan ist Realität"

Aber während die politische Führung laut protestiert, schweigen die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser – bis auf wenige Demonstrationen. Auch wenn die Situation schnell eskalieren kann, an einen gewalttätigen Aufstand glaubt derzeit kaum jemand.

"Das, was Trump als Plan vorstellt, ist für uns doch bereits Realität", sagt Ahmad Muna, nachdem der Livestream beendet ist. Der hochgewachsene 29-jährige Mann arbeitet ebenfalls im Educational Bookshop. Wenn er seinen Kunden nicht Fachliteratur über den Konflikt empfiehlt oder Kaffee mit Kardamom an den Tisch bringt, diskutiert er über Politik. Zum Beispiel mit seiner Kollegin Khoury. "Wir sind weit entfernt davon, überhaupt noch einen eigenen Staat zu bekommen", sagt er.

Nach der Verkündung Trumps Nahostplan hieß es zunächst, der US-Präsident unterstütze einen palästinensischen Staat. Tatsächlich, das wird beim genauen Lesen des Papiers deutlich, ließe sich mit dem, was den Palästinensern zugestanden würde, schwerlich ein vollwertiger Staat aufbauen. Zunächst, weil Israel viele bestehende Siedlungen annektieren dürfte, die als Enklaven weiter in einem Staat Palästina bestehen blieben. Und selbst in dem Teil, der dann für die Palästinenser übrig bliebe, hätte Israel die Hoheit über weite Teile der Infrastruktur. Für Ahmad Muna würde sich also de facto wenig ändern, fürchtet er.

Während Deutschland und die Europäische Union weiterhin daran festklammern, dass sowohl Juden als auch Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen, haben sich in der Region selbst die Wirklichkeiten längst verschoben.



"Israel wird uns kein Stück Land mehr zugestehen", glaubt Muna. Die Palästinenser müssten deshalb Kompromisse mit den Israelis machen. "Wenn sie unser Land wollen, dann sollen sie auch uns Menschen nehmen und uns Rechte geben." Eine Einstaatenlösung gewissermaßen. Nur eben mit gleichen Rechten für alle.

Am nächsten Morgen am Checkpoint Kalandia, zwischen Jerusalem und Ramallah. Der Himmel ist so grau wie die Mauer, die Israel von dem besetzten Gebieten trennt. Es ist ein Tag wie jeder andere. Keine besondere sichtbare Präsenz des Militärs, keine Proteste. Langsam schiebt sich der Verkehr ins Zentrum der Stadt. Im Frühstücksraum des Royal Court Hotel, einem der moderneren Hotels mit Sushibar in der palästinensischen Verwaltungshauptstadt, sitzt Aziz Abu Sarah und erzählt, wie er am Vorabend angefangen hat, Trumps Nahostplan durchzulesen. "Nach 40 Seiten konnte ich nicht mehr, es ist einfach zu lächerlich. Trump will keine Zweistaaten-, sondern eine Anderthalbstaatenlösung."