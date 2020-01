Nordirland hat wieder eine Regionalregierung. Nach der protestantisch-loyalistischen DUP stimmte auch die katholisch-republikanische Sinn Féin einem Kompromissvorschlag zu, den die Regierungen in London und Dublin vorgelegt hatten. Ihre Partei wolle wieder einer gemeinsamen Regierung in Belfast beitreten und Minister benennen, sagte Sinn-Féin-Parteichefin Mary Lou McDonald. Der Plan sieht erhebliche Finanzhilfen für die wirtschaftlich rückständige Region vor.

Das Regionalparlament und die Regierung in dem britischen Landesteil gab es drei Jahre lang nicht, weil sich die beiden Parteien nicht auf eine Wiederauflage ihrer Koalition einigen konnten. Die war 2017 im Streit um ein Förderprogramm für erneuerbare Energien auseinandergebrochen. Nur wenn die jeweils größten Parteien aus beiden konfessionellen Lagern kooperieren, kann eine Regierung gebildet werden und das Parlament zusammentreten. Das wurde im sogenannten Karfreitagsabkommen von 1998 für die ehemalige Bürgerkriegsregion festgelegt.

Nordirland ist Teil des Vereinigten Königreichs. Die Gesellschaft dort ist aber tief gespalten in Protestanten, die sich meist als Briten verstehen, und Katholiken, die sich oft als Iren definieren. Viele fordern eine Vereinigung des Landesteils mit der Republik Irland. Drei Jahrzehnte lang bekämpften sich militante Gruppen beider Seiten sowie Polizei und das britische Militär erbittert in einem Bürgerkrieg, der erst 1998 endete und in dem Tausende Menschen starben. Unter anderem wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens wuchsen die Spannungen in Nordirland zuletzt wieder.