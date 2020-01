Frankreichs Premierminister Édouard Philippe hat erst gar nicht versucht, seinen Unwillen zu kaschieren. Erst unter Punkt 7 – von 8 – des Schreibens, das er am Wochenende an die Sozialpartner schickte, kündigt er an, "vorläufig" verzichte die Regierung auf die faktische Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre. Alle anderen Passagen betonen noch einmal, dass eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit für eine ausgeglichene Rentenkasse nötig sei. Falls Arbeitgeber und Arbeitnehmer bis Ende April keine andere Möglichkeit finden, behält sich der Premier das Recht vor, die umstrittene Maßnahme doch noch per Dekret durchzusetzen.

Philippe hat gegen seine tiefste Überzeugung gehandelt, die auch führende Ökonomen des Landes stützen. Doch er hat keine Wahl. Auf dem Spiel steht die Rentenreform als Ganzes: ein Punktesystem, das im öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft alle Arbeitnehmerinnen gleich behandeln und ein heute in 42 unterschiedliche Kassen zersplittertes System unter einem Dach vereinen soll. Wenn Philippe dieses wichtigste Vorhaben seines Vorgesetzten, Staatschef Emmanuel Macron, nicht gefährden will, dann muss er zumindest jenen Gewerkschaften entgegenkommen, die der Reform nicht gänzlich abgeneigt sind.



Weitere Streiks in ganz Frankreich

Den 37. Tag in Folge blieben am Samstag erneut zahlreiche Busse und U-Bahnen im Großraum Paris in ihren Depots. Züge in ganz Frankreich verkehrten nur eingeschränkt. Auch Kraftstofflager wurden bestreikt. Mindestens 150.000 Menschen trugen laut Innenministerium ihren Widerstand erneut auf die Straßen. Nach Gewerkschaftsangaben war es eine halbe Million. Das ist nicht überwältigend, aber auch nicht schlecht für ein Wochenende nach einer so langen Protestperiode. Der größte Druck spiegelt sich ohnehin in den Umfragen wider: Obwohl 57 Prozent der Franzosen sich ein Ende der seit Anfang Dezember erduldeten Einschränkungen wünschen, halten noch immer 61 Prozent die Streiks für gerechtfertigt.

Frankreichs Premierminister Edouard Philippe © François Mori/​AP/​dpa

Deshalb folgt nun die vorläufige Preisgabe des sogenannten âge pivot (entscheidendes Alter). Um dieses entscheidende Alter von 64 Jahren sollen die Rentenzahlungen nach einer Übergangszeit bis 2027 wie bei einem Pendel nach links oder rechts ausschlagen. Wer von seinem gesetzlich festgelegten Recht Gebrauch machen und mit 62 Jahren in Rente gehen wollte, sollte das nur noch mit Abschlägen tun können. Wer länger arbeitete, sollte mit einem Bonus belohnt werden. Die Absicht dahinter war, die absehbare Milliardenlücke in der Rentenkasse durch längere Beitragszahlungen zu stopfen.

"Wenn das entscheidende Alter im Gesetz stehen bleibt, dann sagen wir Nein, das ist klar", hatte Laurent Berger jedoch am Freitag bei einem weiteren Krisentreffen noch einmal deutlich gemacht. Er ist der Vorsitzende der mitgliederstärksten französischen Reformgewerkschaft CFDT. Der Chef der zahlenmäßig kleineren, aber ebenfalls verhandlungsbereiten Unsa, Laurent Escure, diktierte dem Premier gleich den gewünschten Wortlaut des Rückzugs: "Die Worte des Premierministers müssen sein: Ich ziehe das âge pivot zurück."

Beide, Berger und Escure, halten eine fixe Altersangabe für ungerecht gegenüber denjenigen, die sehr jung ins Berufsleben einsteigen. Außerdem hatten sie von Beginn an ein gutes Gespür dafür, dass allein die Umstellung auf ein Punktesystem den Französinnen ein bisher nie vorhandenes Maß an Reformbereitschaft abverlangen würde. Schließlich müssen Beamte von ihrem Vorrecht Abschied nehmen, Ruhestandsgelder auf Basis der letzten sechs normalerweise gut bezahlten Monate vor der Rente zu erhalten. Lokführer, aber auch Ingenieure bei der Staatsbahn SNCF oder den Pariser Verkehrsbetrieben RATP können heute mit Anfang bis Mitte 50 in Rente gehen und verteidigen eifersüchtig diesen Sonderstatus. Deren Gewerkschaftsvertreter bezeichnen Philippes Einlenken als Täuschungsmanöver und fordern nicht weniger als die komplette Rücknahme sämtlicher Reformpläne. Das Versprechen der Regierung, lange Übergangsfristen zu gewähren und die Privilegien erst ab dem Geburtsjahr 1985 zu streichen, konnten daran bisher nichts ändern. Andere wie Anwältinnen, Taxifahrer oder Krankengymnasten fürchten künftig höhere Beitragszahlungen und sind ebenfalls nicht erpicht auf Änderungen.



Alternativen, die keine sind

Die Streiks und Proteste gegen die Rentenreform sind die längsten in der jüngeren französischen Geschichte. Auch nach diesem Wochenende sind sie nicht beendet. Für nächste Woche haben die Gegner der Pläne zu drei weiteren Aktionstagen mit zahlreichen Demonstrationen aufgerufen. Eine Antwort auf die Bedingung des Premiers, Defizite in der Rentenkasse zu vermeiden, steht noch aus. Laut Bernard Vivier, Direktor des privaten Pariser Institut Supérieur du Travail zur Erforschung der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, gibt es neben der Verlängerung der Lebensarbeitszeit nur zwei Alternativen, die in Wahrheit keine sind: die Kürzung der Renten und die Erhöhung der Beitragssätze. Auf Vorschlag von CFDT-Chef Berger soll nun eine Konferenz zur Finanzierung der Renten stattfinden. Der Arbeitgeberverband Medef hat umgehend wissen lassen, dass eine Erhöhung der Arbeitskosten für seine Mitglieder nicht infrage kommt.

Die Regierung habe den Ball ins Feld der Gewerkschaften gespielt, jedoch mit ungewisser Aussicht auf Erfolg, sagt der Politologe Pascal Perrineau. Er war voriges Jahr einer der Mediatoren bei der "Großen Debatte", die wochenlang in Diskussionsforen im ganzen Land Vorschläge zur Lösung des Krise um die Proteste der Gelbwesten zusammentrug. Damals konnte ein tiefer Griff in die Staatskasse den unmittelbaren sozialen Aufruhr eindämmen. Geplante Abgaben auf Kraftstoffe wurden ausgesetzt, Steuererleichterungen für untere und mittlere Einkommensschichten gewährt und Sondergratifikationen der Unternehmen für ihre Mitarbeiter erleichtert.



Misstrauen gegenüber der politischen Führung

Das grundsätzliche Misstrauen gegenüber der politischen Führung aber ist geblieben, wie die Auseinandersetzung um die Renten erneut zeigt. Dass Gutverdiener mit einem Jahreseinkommen über 120.000 Euro per Solidaritätsbeitrag zur Alterssicherung weniger Betuchter beitragen, geht in der Diskussion ebenso unter wie die Aussicht auf eine garantierte Grundrente von 1.000 Euro monatlich. Philippes Kompromissvorschlag sei "konstruktiv und verantwortungsvoll", meldete sich Macron zu Wort. Doch viel ausrichten kann er derzeit nicht. Wenn gleichzeitig der Frankreich-Chef der US-Fondsgesellschaft BlackRock den Offiziersorden der Ehrenlegion erhalten soll, verfangen in Windeseile Verschwörungstheorien: Der Ausgezeichnete habe Macron die Rentenreform diktiert. Sie diene einzig der Umsteuerung des Umlageverfahrens auf durch private Vorsorge gesicherte Renten.

Die Regierung werde ein System errichten, das stärker, einfacher und gerechter sei als das aktuelle, betont Premier Philippe noch einmal in seinem Schreiben an die Sozialpartner. "Alle Franzosen werden dem universellen System angehören." Der Weg dahin ist aber auch nach diesem Wochenende so steinig wie zuvor.