Sie sehe aus, als könne sie schwanger sein: Wohl mit diesem Hinweis wurde die 25-jährige Japanerin Midori Nishida vergangenen November an einem Check-in-Schalter in Hongkong aufgehalten. Sie könne ihren Flug auf die Pazifikinsel Saipan nur antreten, wenn sie einen Schwangerschaftstest mache. Mitarbeiter begleiteten sie zur Toilette und ließen sie auf einen Einwegtest pinkeln, erzählte Nishida dem Wall Street Journal. Nur weil dieser negativ ausfiel, durfte die Frau an Bord der Maschine, um ihre Eltern zu besuchen. Eine demütigende Erfahrung für Nishida und nur eine Folge davon, wie die US-Regierung versucht etwas zu verhindern, was sie "Geburtstourismus" nennt.



Die Insel Saipan gehört nämlich zu den Nördlichen Marianen und damit zu den Vereinigten Staaten. Wer hier geboren wird, ist automatisch US-Staatsbürger oder -bürgerin. Deshalb blickt die zuständige US-Einwanderungsbehörde mittlerweile genauer darauf, wer dort einreist. Der Verdacht: Schwangere, vorrangig aus China und Russland, fliegen nach Saipan, um dort zu entbinden, um ihrem Nachwuchs per Verfassungsrecht die amerikanische Staatsbürgerschaft zu sichern und so möglicherweise später auch sich selbst. Midori Nishida wurde also zufällig zum Ziel, weil die chinesische Airline, mit der sie flog, wohl unter dem Druck der Behörden Saipans handelte. Mittlerweile hat die Fluggesellschaft die Praxis eingestellt und sich entschuldigt. Doch mit neuen US-Regelungen, die seit dem 24. Januar in Kraft sind, könnte sich ein Fall wie der von Nishida künftig häufiger zeigen.



Die Lage auf den Nördlichen Marianen ist ein übersichtliches Beispiel für jenen Geburtstourismus, den die US-Regierung nun noch stärker bekämpfen will – zumindest statistisch gesehen. Tatsächlich kamen auf den Inseln zuletzt mehr und mehr Kinder ausländischer Mütter zu Welt, in manchen Jahren gab es sogar mehr Nachwuchs von ihnen als von den Bewohnern der Inselkette selbst. 2018 wurden laut der Statistik der zuständigen Gesundheitsbehörde 575 neue US-Staatsbürgerinnen und -bürger chinesischer Mütter geboren.



Neue Regeln für Schwangere – zur Wahrung der nationalen Sicherheit

2009, als man Touristinnen und Touristen aus dem knapp fünf Flugstunden entfernten China erstmals eine begrenzt visumfreie Einreise erlaubte, waren es nur zwölf. Seither hat sich offenbar eine Art Schattenindustrie zwielichtiger Reisebüros entwickelt: Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen werdende Eltern fünf-, teils sechsstellige Beträge für das Versprechen einer reibungslosen Entbindung in den USA bezahlten. Die Zahlen zum Geburtstourismus für die gesamten USA sind wesentlich schwerer zu entwirren. So spricht das einwanderungskritische Center for Immigration Studies von durchschnittlich 33.000 solcher Geburten pro Jahr landesweit, ähnliche Studien neutraler Beobachter gibt es aber nicht. Selbst das US-Außenministerium verfügt nicht über verlässliche Datensätze. Laut eigener Aussage würden Konsulate die Begründungen für Anträge auf Besuchervisa nicht einheitlich sammeln und zurückmelden.

Genau hier setzt nun aber ein neues Regelwerk der Regierung von Präsident Donald Trump an. Ab sofort müssen sich schwangere Bewerberinnen auf Besuchervisa nun einer besonders strengen Prüfung unterziehen und können im Zweifel an der Einreise gehindert werden. Visa in dieser Kategorie erlauben gemeinhin kurze Aufenthalte für Urlaubs- oder Dienstreisen, Studienfahrten, aber auch für medizinische Versorgung. So können Schwangere beispielsweise mit einem Besuchervisum einreisen, wenn ihr Herkunftsland keine adäquaten Umstände für eine sichere Entbindung bietet.



Unter den neuen Bestimmungen dürfen Konsularbeamte einer Schwangeren das Besuchervisum verweigern, wenn sie glauben, das Kind könne tendenziell in den USA zur Welt gebracht werden. Sollte eine Frau tatsächlich planen in den USA zu entbinden, muss sie dafür nun einen legitimen medizinischen Grund darlegen. Außerdem muss sie nachweisen, dass für ihre ärztliche Behandlung gesorgt ist und sie über die entsprechenden finanziellen Mittel für die Entbindung in einem amerikanischen Krankenhaus verfügt.