Wenn am Sonntag die Präsidenten und Premierminister führender Staaten in Berlin über Libyen beraten, wird eine der Schlüsselfiguren Recep Tayyip Erdoğan sein. Das ist neu. Denn bisher dachte man bei Libyen nicht an die Türkei, und zweitens stand Erdoğan in der Region bis vor Kurzem ziemlich allein.

Die Türkei hatte sich über die Jahre mit fast allen Staaten in Nahmittelost verkracht. Die arabischen Regime trauen Erdoğan nicht über den Weg wegen seiner Unterstützung von Islamisten im Nahen Osten. Mit Griechenland und Zypern streitet sich Ankara über Erdgas und Seerechte. Mit Israel liegt Erdoğan seit mehr als zehn Jahren im Dauerzoff. Das Verhältnis zum Iran ist distanziert, in Syrien steht man gegeneinander. Nur Katar und die Hamas in Gaza zählt der türkische Präsident zu seinen festen Freunden.

Durch den Sprung nach Tripolis hat Erdoğan keine dieser Beziehungen verbessert, aber sich gehörig Freiraum verschafft. Mit dem libyschen Präsidialsratsvorsitzenden Fajes al-Sarradsch vereinbarte er militärische Unterstützung und die Entsendung von Armeeberatern nach Tripolis. Erdoğan hat ein Minimum von Mitteln eingesetzt und einen schwachen neuen Freund gewonnen. Plötzlich steht er gut da am östlichen Mittelmeer. Davon wird er in drei Bereichen profitieren.

Auf Angela Merkels großer Libyen-Konferenz in Berlin dürfte Erdoğan ein gesuchter Gesprächspartner sein, der die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung Libyens militärisch stärkt. Die Türkei hilft, so geht die Erzählung, der legitimen Führung und nicht dem aggressiven Rebellen-General Chalifa Haftar, der die Regierung stürzen will. Am Montag in Moskau hat Sarradsch das Waffenstillstandsabkommen unterschrieben, Haftar nicht. Erdoğan wirbt für sich damit, aufseiten der vermeintlich Guten zu stehen und nicht der vermeintlichen Angreifer. Er wird dadurch im großen Spiel um Libyen bleiben. Er wird auch Einfluss gewinnen auf ein wichtiges Land, über das Flüchtlinge in die EU kommen.

Im Mittelmeer hat Erdoğan mit Sarradsch einen strategischen Partner in Energiefragen gewonnen. Dabei geht es nicht um das libysche Öl, sondern um Gas im östlichen Mittelmeer. Erdoğan will die Pläne von Israel, Griechenland und Zypern zur Erdgasförderung durchkreuzen. Die drei Länder vereinbarten Anfang Januar den Bau einer Pipeline von den israelischen Gasvorkommen nach Griechenland an der Türkei vorbei.

Außenpolitik als innenpolitischer Zustimmungsgenerator

Erdoğan, der Anspruch auf Erdgasfelder auch fern der türkischen Küsten erhebt, hat mit Sarradsch den Gegendeal abgemacht: Sie teilten erhebliche Teile des östlichen Mittelmeers in Wirtschaftszonen zwischen beiden Ländern auf. Auf einmal steht die Türkei mit ihren expansiven, vom Seerecht nicht gedeckten Ansprüchen nicht mehr allein. Das verstärkt den türkischen Ehrgeiz, im östlichen Mittelmeer zu dominieren. Griechenland hat deshalb bereits mit einer Blockade einer europäischen Friedensvereinbarung für Libyen gedroht.



In der Türkei selbst kann Erdoğan mit seinen jüngsten außenpolitischen Erfolgen punkten. Für ihn kommt das wie gerufen. Die Arbeitslosigkeit hat inoffiziell neue Hochstände erreicht. Die Teuerung von Lebensmitteln macht der Bevölkerung zu schaffen. Die Regierungspartei AKP verliert an Zustimmung. Abtrünnige AKP-Politiker wollen in diesem Frühjahr eine neue Partei gründen. Alles nicht gut für Erdoğan.

Deshalb berichtet das türkische Staatsfernsehen rund um die Uhr von den Erfolgen des Präsidenten weit draußen im Mittelmeer. So wie es im Oktober über die türkische Militäroperation in Nordsyrien berichtete. Das erinnert an das russische Fernsehen. Die Moskauer Kanäle senden ausführlich über Präsident Putins Heldentaten in der Welt, während die wirtschaftlichen Probleme Russlands zu Fußnoten der Berichterstattung schrumpfen.

Für Recep Tayyip Erdoğan ist Außenpolitik längst zum innenpolitischen Zustimmungsgenerator geworden. Europa sollte sich darauf einstellen. Libyen wird nicht sein letzter überraschender Sprung gewesen sein.

Michael Thumann war von Oktober bis Dezember 2019 Mercator-IPC Senior Fellow in Istanbul.