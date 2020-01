Britische Experten haben Zweifel am Nutzen eines punktebasierten Einwanderungssystems für die Zeit nach dem Brexit geäußert. Das geht aus dem Bericht eines unabhängigen Expertenkomitees hervor. Die Einführung eines solchen Systems könnte das Wirtschaftswachstum bremsen, hieß es. Auch Jobs für britische Arbeitnehmer würden dadurch voraussichtlich nicht frei werden, warnen die Experten des sogenannten Migration Advisory Committee.



Die britische Regierung will künftig mehr hoch qualifizierte Einwanderer aus der ganzen Welt anlocken und weniger schlecht ausgebildete Arbeitskräfte aus der EU ins Land lassen. Mithilfe eines für alle potenziellen Einwanderer geltenden Punktesystems soll das erreicht werden. Ob eine Arbeitserlaubnis erteilt wird, soll dann von Kriterien wie beispielsweise Ausbildung, Alter und Berufserfahrung abhängig gemacht werden.

Großbritannien tritt am 31. Januar aus der Europäischen Union aus. Bis Ende 2020 gilt jedoch zunächst eine Übergangsphase, in der die europäische Freizügigkeit weiter gilt. Vereinbarungen der EU und Großbritannien sollen zudem sicherstellen, dass die mehr als drei Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger, die bereits in Großbritannien wohnen und arbeiten, auch langfristig so weiterleben können wie bisher. Gleiches gilt für die eine Million Britinnen und Briten auf dem Festland.

Großbritannien - Der Brexit kommt und geht doch erst richtig los Großbritannien verlässt die Europäische Union – drei Jahre Chaos finden ein vorläufiges Ende. Was der Schritt für die Briten und für die EU bedeutet, zeigt unser Video.

Regierung will Bericht prüfen

Die Experten des Migration Advisory Committee empfahlen der britischen Regierung unter anderem, das Mindestgehalt, das Migranten bei einem Jobangebot in Großbritannien künftig mindestens verdienen sollen, niedriger anzusetzen. Zudem solle auch Fachkräften, die kein Stellenangebot haben, ein Weg in das Land ermöglicht werden, forderten sie.



Das Komitee war im vergangenen Jahr von der Innenministerin Priti Patel gebeten worden, zu untersuchen, wie ein auf Punkten basierendes Einwanderungssystem funktionieren könnte. Ein Regierungssprecher wies nun darauf hin, dass die Regierung den Bericht sorgfältig prüfen werde, bevor sie weitere Einzelheiten ihres neuen Systems darlege. Die Regierung werde ab 2021 "ein strafferes und gerechteres" System einführen, das "Talente aus der ganzen Welt" willkommen heißen und gleichzeitig die Einwanderung geringqualifizierter Migranten reduzieren werde, sagte er.