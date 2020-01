Die Europäische Kommission will eine Initiative starten, mit der die Bevölkerung in der EU besser an EU-Reformen beteiligt werden soll. Dafür schlägt die Kommission nicht nur Diskussionsrunden mit Bürgern und EU-Politikerinnen in ganz Europa vor, sondern auch eine Internetplattform, über die sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Aus Sicht der Kommission soll es um die großen künftigen Ziele gehen, aber auch um das Funktionieren der Brüsseler Institutionen.

Geplant ist eine Konferenz über die Zukunft Europas. Ziel soll eine demokratischere und bürgernahe EU sein. "Ich wünsche mir, dass alle Europäer zur Konferenz zur Zukunft Europas aktiv beitragen und eine führende Rolle beim Setzen der künftigen Prioritäten spielen können", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Nur gemeinsam können wir die Union von morgen aufbauen." Dafür schlägt die Kommission auch vor, dass Sportveranstaltungen und Festivals für den Austausch genutzt werden sollen.

Man werde zuhören und auf Wünsche der Menschen in Europa reagieren, hieß es. Dabei sei man auch offen für Reformen, die eine Änderung der EU-Verträge nötig machen würden, sagte Kommissionsvizepräsidentin Dubravka Šuica. "Alle Themen liegen auf dem Tisch." Man wolle "so viele Bürger erreichen wie möglich".



Eine Vertragsänderung wäre beispielsweise nötig, wenn man sich darauf einigen würde, das Pendeln des EU-Parlaments zwischen Brüssel und Straßburg zu beenden oder um Mehrheitsentscheidungen der Mitgliedsstaaten in Bereichen zu ermöglichen, in denen derzeit Einstimmigkeit benötigt wird. Eine Verpflichtung der EU-Institutionen, die in den Bürgerdebatten angesprochenen Vorschläge am Ende tatsächlich zu übernehmen, soll es jedoch nicht geben. Die Ergebnisse der Konferenz "sollen weiterverfolgt werden", sagte Šuica.

Die auf zwei Jahre angelegte Reformkonferenz soll voraussichtlich am 9. Mai beginnen, genau 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Am selben Tag jährt sich auch zum 70. Mal die Rede des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman zur Gründung der Montanunion, der ersten Vorgängerorganisation der EU. Enden soll die Konferenz im Frühjahr 2022, bis dahin sollen im Dialog mit der Bevölkerung die Prioritäten für Reformen festgelegt werden. In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll es dann erste konkrete Ergebnisse geben.



Europaparlament will dauerhaften Mechanismus für Bürgerbeteiligung

Anlass der Reformdebatte sind Forderungen des Europaparlaments nach mehr Einfluss bei der Besetzung von Spitzenposten. Vor der Europawahl 2019 hatte das Parlament darauf bestanden, dass einer der Spitzenkandidaten der Parteien Chef der EU-Kommission wird. Doch dann nominierten die EU-Staats- und Regierungschefs am Parlament vorbei die damalige deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen. Mit ihrer Zusage zu der Konferenz wolle sie auch den Konflikt mit dem Parlament entschärfen. Auch Parlamentspräsident David Sassoli bezog sich indirekt darauf: Nach den Europawahlen müsste die EU "alle Mechanismen der demokratischen Regierungsführung" überprüfen.

Die Forderungen des Parlaments zur Ausgestaltung der Bürgerdebatte gehen dabei über die Vorstellungen der Kommission hinaus. So hat das Parlament in der vergangenen Woche einen Beschluss gefasst, demzufolge sowohl thematische Bürgerforen, als auch Jugendforen gegründet werden sollen. Die einzelnen Gruppen sollen aus jeweils 200 bis 300 Bürgerinnen und Bürgern aus allen Mitgliedsstaaten bestehen.

Die Vertreter und Vertreterinnen der Bürgergruppen sollen den Vorstellungen der Parlamentarier zufolge die Schlussfolgerungen aus ihren Debatten im Plenum der Konferenz vorstellen können, das sich aus europäischen und nationalen Abgeordneten, Ratsmitgliedern, Sozialpartnern und Vertretern der Kommission zusammensetzen soll. Weiterhin will das Parlament die Bürgerbeteiligung nicht auf die Dauer der Konferenz limitieren. Stattdessen soll "ein dauerhafter Mechanismus zur Einbeziehung" geschaffen werden.