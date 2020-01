Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, Manfred Weber, übt Druck auf die Türkei aus: Falls das Land seine Kooperation unter anderem in der Flüchtlingspolitik tatsächlich ändern sollte, drohten wirtschaftliche Konsequenzen. "Das Flüchtlingsabkommen ist in unserem Interesse, aber erpressen lassen wir uns nicht", sagt Weber dem Spiegel. "Wer keine vertrauensvolle Zusammenarbeit praktiziert, der kann auch nicht dauerhaft die wirtschaftlichen Privilegien behalten."



Weber verschärft damit den Druck auf die Türkei, bevor Kanzlerin Angela Merkel laut Medienberichten im Januar in das Land reisen will. Bei dem Besuch wird es wohl auch um die Frage gehen, wie es mit dem EU-­Türkei-Migrationspakt von 2016 weitergeht.



Das Geld für Flüchtlinge sei zwar gut investiert, so Weber, eine Verlängerung der Zahlungen hänge aber vom zukünftigen Verhalten der Türkei ab. "Drohungen sind der falsche Weg." Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte in der Vergangenheit mehrfach damit gedroht, Flüchtlinge aus Syrien wieder nach Europa weiterreisen zu lassen, sollte die Türkei nicht mehr Geld erhalten.

Seit dem EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei im März 2016 ist die Zahl der über die Türkei in die EU gelangenden Syrer deutlich gesunken: Gegen Zahlungen von mehreren Milliarden Euro und die Aufnahme bestimmter Kontingente von syrischen Flüchtlingen in die EU hatte sich die Türkei verpflichtet, die Menschen auf ihrem Weg nach Europa aufzuhalten. Nach offiziellen Angaben leben inzwischen rund 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei.