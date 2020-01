Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran streicht die Lufthansa bis einschließlich 20. Januar alle Flüge für alle Konzernteile von und nach Teheran. Dies sei "aufgrund der unklaren Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran" so entschieden worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Zuletzt hatten sich Anzeichen für einen versehentlichen Abschuss der ukrainischen Maschine verdichtet.

Die Fluggesellschaft prüfe gemeinsam mit nationalen und internationalen Behörden weiter die Sicherheitslage für An- und Abflüge im iranischen Luftraum. "Sobald uns Detailinformationen vorliegen, werden wir entscheiden, ob beziehungsweise ab wann unsere Iran-Flüge wieder durchgeführt werden können." Das Bundesluftfahrtamt hatte zuvor deutschen Fluggesellschaften empfohlen, den Luftraum Teheran zu meiden. Es sei allerdings kein Verbot ausgesprochen worden, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums.

Ihren für Freitag geplanten Flug von Frankfurt nach Teheran hatte das Unternehmen gestrichen. Am Donnerstag hatte die Lufthansa eine Maschine, die bereits unterwegs nach Teheran war, umkehren lassen. Der Flug LH 600 sei nach rund einer Stunde Flugzeit vorsorglich nach Frankfurt zurückgekehrt, sagte eine Sprecherin. Eigentlich wollte die Lufthansa am Donnerstag nach eintägiger Unterbrechung wegen der Zuspitzung des Iran-Konflikts ihre Flüge in die iranische Hauptstadt wieder aufnehmen.

Ab dem 14. Januar fliege Lufthansa wieder ins irakische Erbil. Die Tochter Austrian Airlines habe ihre Erbil-Flüge bereits wieder aufgenommen.