Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich noch dieses Jahr wegen des Vorwurfs der Bestechung vor einem Strafgericht verantworten. Das Pariser Strafgericht legte den Verhandlungstermin für den 5. bis 22. Oktober fest.

Ihm wird vorgeworfen, 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht zu haben, einen Staatsanwalt beim Kassationsgericht zu bestechen, um geheime Informationen über ein gegen ihn laufendes Ermittlungsverfahren zu erlangen. Die Vorwürfe beruhen auf der Verwendung abgehörter Telefongespräche des konservativen Politikers mit seinem langjährigen Anwalt Thierry Herzog. Sarkozy hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, sei es das erste Mal in der Geschichte der seit 1958 bestehenden Fünften Republik, dass sich ein früherer Staatschef wegen eines derartigen Vorwurfs vor Gericht verantworten muss. Er ist allerdings nicht der erste französische Präsident der Nachkriegszeit, der wegen Korruption angeklagt wird. In einer anderen Sache stand vor ihm bereits Ex-Präsident Jacques Chirac vor Gericht: Er wurde 2011 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil er als Pariser Bürgermeister in den 1990er Jahren Partei-Mitarbeiter illegal aus der Stadtkasse bezahlt hatte. Chirac starb im vergangenen September.

Ermittlungen auch wegen unerlaubter Wahlkampffinanzierung

Der nun geplante Prozess ist nicht das einzige juristische Verfahren gegen Sarkozys. Bereits im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass sich der Ex-Präsident aller Voraussicht nach auch wegen des Vorwurfs der illegalen Wahlkampffinanzierung vor Gericht verantworten muss. 2018 eröffnete bereits die französische Justiz gegen Sakozy ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Wahlkampffinanzierung aus Libyen.

Der heute 64-Jährige war von 2007 bis 2012 Präsident Frankreichs. Vor der Präsidentenwahl 2017 hatte er ein politisches Comeback im Lager der bürgerlichen Rechten versucht, war dabei aber gescheitert. Er gilt als einflussreich, agiert aber weitgehend im Hintergrund.