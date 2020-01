Nach wochenlangen Streiks und Demonstrationen ist die französische Regierung offenbar zu Zugeständnissen bei der umstrittenen Rentenreform bereit. Die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre bis 2027 könne aus dem Gesetzesentwurf gestrichen werden, schrieb Premierminister Édouard Philippe in einem Brief an die Gewerkschaften. Die Regierung sei "bereit, das entscheidende Alter von 64 Jahren vorübergehend aufzuheben", zitierten mehrere Medien aus dem Schreiben.

Mit dem Verzicht auf das höhere Renteneintrittsalter wolle er den Sozialpartnern sein "Vertrauen" beweisen, erklärte Philippe demnach. Die einflussreiche Gewerkschaft CGT und andere fordern einen vollständigen Rückzug der Reformpläne, mit denen Präsident Emmanuel Macron das komplizierte System mit mehr als 40 Rentenkassen vereinheitlichen will. Dies lehnt die Regierung ab.

Mit der Reform würde die Zersplitterung des Rentensystems in Frankreich enden. Viele Berufsgruppen fürchten allerdings ein Aus für Sonderrechte und Privilegien. Die Regierung war ihnen bereits mit sehr langen Übergangsfristen entgegengekommen.



Die gemäßigte Gewerkschaft CFDT begrüßte die Zugeständnisse. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, will sie die Diskussionen in dem neuen vorgeschlagenen Rahmen fortsetzen.

Derweil protestierten in mehreren französischen Städten erneut zahlreichen Menschen gegen die Reform. In Paris warfen vermummte Demonstranten Schaufensterscheiben ein und warfen Gegenstände in Richtung der Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas ein.