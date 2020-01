China hat sich laut einem Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri zum zweitgrößten Waffenproduzenten der Welt entwickelt. Aus der Studie der Stockholmer Wissenschaftler geht hervor, dass die vier größten Rüstungskonzerne des Landes im Jahr 2017 zusammen rund 54,1 Milliarden Dollar umgesetzt haben. Damit landete China bei den weltweiten Waffenverkäufen hinter den USA, aber noch vor Russland.

Laut Spiri ist es die erste detaillierte Studie zu chinesischen Waffenverkäufen. Zuvor waren Daten der chinesischen Unternehmen demnach kaum zugänglich. Durch den Fund neuer Quellen habe sich das nun verändert. "Wir haben länger den Verdacht gehabt und geschätzt, dass Chinas Rüstungsindustrie sehr groß ist", sagte der Sipri-Experte Nan Tian der Deutschen Presse-Agentur. Für Bericht werteten die Forscher neue Informationen aus den Jahren 2015 bis 2017 aus. Bei den Hochrechnungen handele es sich um zurückhaltende Schätzungen.

Demnach verkaufte das größte der vier chinesischen Unternehmen, der Flugzeugbauer Avic, Rüstungsgüter im Wert von 20,1 Milliarden Dollar. Damit war Avic der sechstgrößte Produzent der Welt. Insgesamt waren den Forschern zufolge 2017 drei chinesische Rüstungskonzerne unter den zehn größten Herstellern der Welt.



Größter Abnehmer der Güter ist dabei die Volksrepublik selbst. "Nahezu alle Waffen, die China produziert, werden im Inland vom chinesischen Militär gekauft", sagte Tian. Ein Grund dafür sei, dass Peking bei der Herstellung der Waffen und Technologien für sein Militär völlig unabhängig von anderen Staaten werden wolle. Zugleich gebe es einen langsamen Trend, wonach die Nachfrage aus dem Ausland nach chinesischer Rüstung steige. Bis China jedoch die Exportzahlen von Russland erreiche, sei es noch ein weiter Weg, sagte Tian.



Bislang hatte Sipri China in seinen jährlichen Analysen der weltweiten Waffenverkäufe ausgeklammert, weil nicht ausreichend Daten vorlagen. Ab diesem Jahr sollen die chinesischen Zahlen erstmals in dem im Dezember erscheinenden Sipri-Bericht berücksichtigt werden. Im vergangenen Bericht über das Jahr 2018 hatten US-Konzerne mit einem Marktanteil von 59 Prozent an der Spitze der hundert größten Waffenproduzenten gestanden. Russland kam demnach auf einen Marktanteil von 8,6 Prozent, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Deutschland lag bei zwei Prozent.