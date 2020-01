Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben mehrere Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf den Beschuss durch Raketen gewesen. Zudem seien Ballons mit Sprengsätzen nach Israel geschickt und eine Beobachtungsantenne angegriffen worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurden in Sderot eine Frau und ihr drei Wochen altes Baby verletzt, als sie vor den Raketen Schutz suchte und stürzte.

Die Luftwaffe habe daraufhin am Donnerstagabend unter anderem eine unterirdische Waffenfabrik der im Gazastreifen herrschenden Hamas attackiert. Es war der zweite israelische Gegenangriff binnen weniger Stunden. Bereits am Mittwochabend hatte die Hamas Israel mit einer Rakete sowie einem Brandballon angegriffen.



USA und Saudi-Arabien rufen Palästinenser zu Verhandlungen auf

In den vergangenen Wochen hatte sich die Lage an der Grenze zum Gazastreifen beruhigt. Es gab weniger Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel und auch die allwöchentlichen Proteste am Grenzzaun wurden beendet. Für die erneute Eskalation dürfte der Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ein Anlass sein, der unter anderem die Annexion von Gebieten im Westjordanland durch Israel vorsieht.



Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie hat sich der Zerstörung Israels verschrieben. Zwischen Israel und Hamas-Kombattanten oder anderen militanten Palästinensern kommt es immer wieder zu Konfrontationen.

Aber auch der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas von der weniger radikalen Fatah-Bewegung, die Israels Existenzrecht anerkennt, hat den Plan als beleidigend bezeichnet. Trumps Vorschlag gehöre "auf die Mülltonne der Geschichte".

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Palästinenser nun zu einem Gegenangebot aufgerufen. Die USA und Israel seien bereit, "auf Grundlage der vom Präsidenten dargelegten Vision" zu verhandeln. Auch die Regionalmacht Saudi-Arabien hatte sich dem Plan zugetan gezeigt: Es solle weiterhin "unter der Ägide der USA" verhandelt werden, teilte das saudische Außenministerium mit.