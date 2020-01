Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (Easo) will sein Personal in Griechenland verdoppeln. Das teilten der stellvertretende griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos und die Chefin der Easo, Nina Gregori, mit. "Wir sind hier, um den griechischen Behörden zu helfen, schnell und effektiv die Asylverfahren durchzuführen", sagte Gregori nach Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens zwischen dem Easo und der griechischen Regierung.

Das Easo ist eine Gemeinschaftsagentur der EU mit Sitz in der maltesischen Hauptstadt Malta. Es unterstützt Mitgliedsstaaten, deren Asylsystem besonders belastet ist, hat aber keine Befugnis, auf Entscheidungen nationaler Asylbehörden über einzelne Asylanträge Einfluss zu nehmen.

Insgesamt sollen 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Asylverfahren, Registrierung und Identifizierung der Migranten in Griechenland eingesetzt werden. Gregori zufolge seien es bisher 500.

1.200 weitere Grenzpolizisten

Die griechische Regierung will außerdem in den kommenden Monaten 1.200 neue Grenzpolizisten einstellen. Die ersten 400 Stellen seien ausgeschrieben worden, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf das Bürgerschutzministerium in Athen.

Diese ersten 400 Grenzpolizisten sollten ausschließlich auf dem Festland entlang des griechisch-türkischen Grenzflusses Evros (türkisch: Meriç) eingesetzt werden, hieß es. In wenigen Wochen sollen weitere 800 Stellen für die Inseln im Osten der Ägäis ausgeschrieben werden, berichtete der Staatsrundfunk (ERT) auch unter Berufung auf das Bürgerschutzministerium.

In Griechenland waren 2019 knapp 75.000 Migrantinnen und Migranten angekommen. Das waren 24.000 mehr als 2018. Den griechischen Behörden gelingt es nicht, Asylanträge rasch zu bearbeiten. Dies hat zur Folge, dass alle Registrierungslager auf den Inseln im Osten der Ägäis überfüllt sind. Die Zustände in den Lagern sind nach Berichten humanitärer Organisationen dramatisch. In diesem Jahr rechnet Griechenland mit weiteren 100.000 Migranten, die aus der Türkei nach Griechenland kommen.