Die mexikanische Nationalgarde hat rund 1.500 Geflüchtete aus Zentralamerika daran gehindert, illegal von Guatemala über die Grenze zu gelangen. Nahe dem mexikanischen Ort Ciudad Hidalgo kam es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Migrantinnen und Migranten und Sicherheitskräften an einer Brücke am Suchiate-Fluss, der die Grenze zwischen den beiden Staaten markiert.

Ein Vertreter der mexikanischen Einwanderungsbehörde rief den vor allem aus Honduras und El Salvador stammenden Geflüchteten per Megafon zu, sie müssten für eine legale Einreise entsprechende Papiere vorweisen. Die 1.500 Menschen waren Teil einer größeren Gruppe von etwa 3.000 Geflüchteten, die sich in den vergangenen Tagen in der Stadt San Pedro Sula im Norden von Honduras versammelt hatten. Von dort brechen seither immer wieder Gruppen Richtung USA auf. Die Menschen fliehen vor Gewalt und Armut im eigenen Land.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte am Freitag Tausenden Geflüchteten Arbeit in Mexiko versprochen. "Wir haben mehr als 4.000 Jobs entlang unserer südlichen Grenzen und auch Migrantenunterkünfte. In unserem Land gibt es Arbeit", sagte er.

Ende 2018 waren gleich mehrere große Gruppen von Migrantinnen und Migranten aus Mittelamerika bis zur Südgrenze der USA gelangt. US-Präsident Donald Trump drohte Mexiko mit Strafzöllen, wenn es nicht mehr gegen die illegale Migration unternehme. Nach einer Vereinbarung der beiden Länder vom vergangenen Juni setzte Mexiko Tausende Soldaten seiner Nationalgarde an den Grenzen ein. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die USA sank seitdem deutlich.