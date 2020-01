Donald Trump will eine richtige Zeremonie: Rund 200 Gäste sollen ins Weiße Haus zum Stehempfang geladen sein. Vorstände aus der Finanz-, Technik- und Automobilwirtschaft sollen an diesem Mittwoch kommen, Industrievertreter und Kongressabgeordnete der Republikaner. Und natürlich Farmer, eine besonders treue Wählerschaft Trumps. So berichtete es eine CNBC-Korrespondentin in Washington. Sie alle sollen mit dem US-Präsidenten die Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit China feiern.

Das ist wahrscheinlich auch dringend notwendig, denn nach eineinhalb Jahren Handelsstreit belasten die gegenseitigen Zollerhöhungen der beiden Länder die Weltwirtschaft. Kristalina Georgiewa, seit Oktober 2019 Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), schätzt den weltwirtschaftlichen Schaden eines anhaltenden Handelsstreits für das Jahr 2020 auf 700 Milliarden US-Dollar. Auch Trump sorgt sich um die Börsenkurse wie um die Laune der US-Farmer, die wegen des Zollstreits beispielsweise kein Soja mehr nach China verkaufen. Schließlich sind bald Präsidentschaftswahlen.

Deswegen will Trump das Abkommen auch persönlich unterschreiben, obwohl auf der chinesischen Gegenseite gar nicht sein hierarchisches Pendant, Chinas Präsident Xi Jinping, erscheinen wird, sondern nur der Vizepräsident und Handelsbeauftragte Liu He. Das deutet darauf hin, wie wichtig Trump das Signal ist, er hätte einen China-Deal abgeschlossen. Unbekannt ist, warum Chinas mächtiger Mann Xi Jinping nicht kommt. Zu vermuten ist, dass Xi in Sorge ist, dass er mit dem US-Präsidenten in für ihn peinliche Situationen gerät, denn Trump ist eben unberechenbar. Dennoch ist das Abkommen für Xi sehr wichtig, die Strafzölle bremsen bereits spürbar das chinesische Wirtschaftswachstum. Zudem braucht Xi Zeit, um Chinas Wirtschaft vor zukünftigen Handelsbeschränkungen durch die USA abzusichern.



Entscheidend wird die Umsetzung

Phase-1 – so nennt Trump das Abkommen, das er Mittwochmittag in Washington unterzeichnet – wird die Handelsbeziehungen zwischen den zwei größten Volkswirtschaften erstmals etwas entspannen. Dafür sorgt auch, dass sein Finanzministerium China von der Liste der Währungsmanipulatoren genommen hat. Die Regierung in Peking habe sich überprüfbar dazu verpflichtet, die Landeswährung Yuan nicht mehr zu nutzen, um sich im internationalen Wettbewerb Vorteile zu verschaffen, heißt es.

Zweifel sind aber angebracht, wie lang die Entspannung anhält, viele kritische Fragen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht aufgenommen. Der Vertragstext wird voraussichtlich nicht öffentlich gemacht. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagt, man wolle damit Marktmanipulationen verhindern. Und man kann davon ausgehen, dass die chinesische Seite eine Veröffentlichung sowieso nicht möchte, denn sie geht erhebliche Konzessionen ein.



Bereits seit Dezember ist nämlich bekannt, dass China sich im Abkommen verpflichtet, geistiges Eigentum zu schützen und die Importe aus den USA innerhalb von zwei Jahren um 200 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Davon sollen laut der South China Morning Post und Politico 75 Milliarden auf Industriegüter entfallen, 50 auf Energie, 35 bis 40 Milliarden auf Dienstleistungen und 40 Milliarden auf Agrarerzeugnisse. Unter die Industriegüter fallen laut der Wirtschaftsagentur Reuters insbesondere Autos, Autoteile, Flugzeuge, Landwirtschaftsmaschinen, medizinische Geräte und Halbleiter.

Im Gegenzug verzichtet Trump auf zuvor angekündigte Strafzölle auf Importe aus China im Wert von 160 Milliarden Dollar. Das betrifft unter anderem Smartphones und Computer, deren Teuerung durch die höheren Importzölle auch US-Konsumenten direkt gespürt hätten. Ein Zugeständnis ist, dass Anfang September verhängte Zölle auf chinesische Exporte im Wert von 120 Milliarden Dollar – darunter unter anderem Bekleidung – von 15 Prozent auf 7,5 halbiert werden.



In Kraft bleiben US-Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 250 Milliarden Dollar. Unter dem Strich ist die Senkung der Zölle also nicht besonders hoch. Im Gegenzug will auch China seine Zölle auf US-Einfuhren senken. Sofern sich diese Angaben bestätigen, hat die chinesische Regierung damit spürbare Konzessionen gemacht: Für 200 Milliarden US-Dollar mehr einkaufen bei einer eher geringen Senkung der Strafzölle.