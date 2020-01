Unter den Klängen einer Militärkapelle geleitete Präsident Trump seinen Gast Liu He, den chinesischen Vizepremier, in den East Room des Weißen Hauses. Dort, vor Goldbrokatvorhängen und unter Kristallkronleuchtern, hatten sich Trumps Kabinettsmitglieder und die Spitzen von Amerikas Finanzen und Wirtschaft versammelt, um der Unterzeichnung des Handelsabkommens zwischen den beiden Nationen beizuwohnen. Der Vertrag mit lediglich 86 Seiten hat einen geringeren Umfang als ein üblicher Mietvertrag für ein Büro in der US-Hauptstadt.



Kritiker verweisen darauf, dass wichtige Probleme wie Pekings staatliche Subventionen in dem Vertrag gar nicht vorkommen. Sie sollen in einer neuen Runde verhandelt werden. Für die sogenannte Phase 2 gibt es allerdings noch keinen Zeitplan. Möglicherweise wäre aber genau der Europas Handelspolitikern ganz recht, denn sie befürchten jetzt, selbst ins Visier des US-Präsidenten zu geraten. Die Beziehung zwischen den USA und Europa sei nämlich "sehr unausgewogen", wie vor Kurzem Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News erklärte. Es gebe viele Handelshemmnisse und Probleme mit Europa, das beschäftige den Präsidenten.



Für Trumps China-Deal haben die US-Konsumenten und -Unternehmen zwar einen hohen Preis bezahlt. Auf Produkte aus China gelten im Schnitt heute 19 Prozent Zoll, das ist im Vergleich zu Zeiten vor dem Handelsstreit, der mit der Einführung von Strafzöllen auf Waschmaschinen und Solarmodulen im Januar 2018 begonnen hatte, sechsmal so hoch. Doch für Trump zählt, dass die Chinesen unter anderem versprochen haben, über die kommenden zwei Jahre für rund 40 Milliarden Dollar zusätzlich Agrarprodukte aus den USA zu beziehen. So kann Trump rechtzeitig zum Wahljahr den Farmern, die mit am härtesten von dem Handelsstreit betroffen waren, Abhilfe versprechen.



Juncker konnte neue Autozölle noch verhindern

Und Trump kann sich damit brüsten, einen erfolgreichen Abschluss des Freihandelsabkommens mit Kanada und Mexiko erreicht zu haben. Das USMCA-Abkommen soll die nordamerikanische Freihandelszone Nafta ersetzen. Kritiker sehen in der von Trump verhandelten Neuauflage zwar nur wenig fundamentale Änderungen gegenüber der Nafta-Version, die einst von Bill Clinton 1993 unterzeichnet wurde. Doch Trump kann behaupten, noch eines seiner wichtigsten Wahlversprechen wahr gemacht zu haben.

Während also ein sichtlich entspannter Trump im East Room den Vertrag mit den Chinesen pries, dürfte Phil Hogan, dem Handelsbeauftragten der EU, nicht zum Feiern zumute gewesen sein. Er war nach Washington gereist, um die frostigen Beziehungen zwischen den beiden verbündeten Wirtschaftsmächten wiederzubeleben. Der Ire hat einen schwierigen Job. Für Donald Trump, der in der Tatsache, dass die USA mehr Waren aus einem Land importieren als US-Unternehmen dort verkaufen, einen Beweis für unfairen Wettbewerb sieht, könnte das im Wahljahr Anlass genug sein, härter gegen Europa vorzugehen. Wenig hilfreich dürfte für Hogan zudem sein, dass das Handelsbilanzdefizit mit der EU auch dieses Jahr auf bis zu 180 Milliarden Dollar steigen dürfte. Ein neuer Rekord.



Schon einmal, im Frühjahr 2018, schien ein Konflikt zwischen der EU und den USA unausweichlich. Die USA beriefen sich auf nationale Sicherheitsinteressen, um höhere Zölle auf Stahl und Aluminium auch aus Europa einzuführen. In Brüssel reagierte man prompt und verhängte im Gegenzug Zölle, die auf amerikanische Wirtschaftsikonen wie Motorradhersteller Harley-Davidson und Levi Strauss Jeans abzielten. Daraufhin drohte der US-Präsident, der immer wieder darüber geklagt hatte, dass aus seiner Sicht US-Hersteller zu wenig Autos in Europa absetzen, mit hohen Zöllen auf europäische Autos und Autoteile. Nur ein persönliches Treffen mit dem damaligen EU-Präsidenten Jean-Claude Juncker, der den Präsidenten mit einem Kuss auf die Wange offenbar von seinem Kurs abbringen konnte, verhinderte einen Handelsstreit zwischen den beiden Wirtschaftsmächten.



Dieser Waffenstillstand ist brüchig. Zwar entschied sich Trump im November noch einmal gegen die besonders für Deutschland gefährlichen Autozölle. Doch zu dem Zeitpunkt hatten die Verhandlungen mit den Chinesen einen Tiefpunkt erreicht. Jetzt hat der Präsident wieder freie Hand. Und er hat erneut bewiesen, dass er sich nicht scheut, Zölle auch gegen Verbündete einzusetzen. Nachdem die Welthandelsorganisation im Herbst entschieden hatte, dass die EU dem Flugzeugbauer Airbus unzulässig mit Subventionen unter die Arme gegriffen hatte, verhängte Washington prompt Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf europäische Flugzeuge und 25 Prozent auf eine lange Liste von Produkten wie Wein, Whisky und Käse. Zwar hat die EU ihrerseits gegen US-Unterstützung für den Rivalen Boeing geklagt, doch in dem Fall steht die Entscheidung der WTO noch aus.