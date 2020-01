Im libyschen Bürgerkrieg hat sich der einflussreiche General Chalifa Haftar nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas zu einem Waffenstillstand bereit erklärt. "Er hat zugesagt – unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat – den Waffenstillstand einzuhalten. Das ist außerordentlich wichtig", sagte Maas nach einem dreistündigen Gespräch mit Haftar im libyschen Bengasi.

Anfang der Woche waren in Moskau geführte Unterredungen mit den Konfliktparteien über einen Waffenstillstand ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Haftar verließ Moskau, um eine Vereinbarung darüber weiter zu prüfen.

Für Sonntag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel alle Konfliktparteien im Bürgerkriegsland zu einem Gipfel nach Berlin eingeladen, um einen Frieden zu vermitteln. An der Konferenz in Berlin werden nach Angaben der Bundesregierung die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, die Republik Kongo, Italien, Ägypten und Algerien teilnehmen. Laut Maas sei auch Haftar grundsätzlich bereit, an dem Treffen teilzunehmen.



Das Mittelmeerland befindet sich seit dem Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 in Aufruhr. Die Türkei unterstützt die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Al-Sarradsch. Russland unterstützt – wie Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – General Haftar. Der hat inzwischen die Kontrolle über weite Teile des Landes gewonnen. Im vergangenen Jahr begann er eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis.