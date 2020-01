Das Auswärtige Amt sieht Medienberichten zufolge Beweise für eine Zusammenarbeit des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei mit chinesischen Sicherheitsbehörden. "Ende 2019 wurden uns von US-Seite nachrichtendienstliche Informationen weitergegeben, denen zufolge Huawei nachweislich mit Chinas Sicherheitsbehörden zusammenarbeite", zitiert das Handelsblatt aus einem vertraulichen Vermerk des Auswärtigen Amtes.

In dem Papier würden die Informationen der Amerikaner als "smoking gun" bezeichnet, also als eindeutiger Beweis. "Die Vertrauenswürdigkeit chinesischer Unternehmen ist im Zusammenhang mit den Sicherheitserfordernissen beim Aufbau von 5G-Netzen nicht gegeben", zitiert die Zeitung aus dem Vermerk. Ein Kommentar dazu war von der Bundesregierung zunächst nicht zu erhalten.

Innerhalb der Bundesregierung gehört das Auswärtige Amt zu den Kritikern einer Beteiligung von Huawei am 5G-Netz. Das Kanzleramt, das Innen- und das Wirtschaftsministerium lehnen dagegen einen expliziten Ausschluss einzelner Unternehmen ab und wollen strikte Sicherheitsanforderungen für alle Netzwerkausrüster.



Existenzielle Vertragsstrafen zur Netzsicherheit?

In dem Vermerk werde zudem dem Kanzleramt vorgeworfen, dass es eine Ressortabstimmung über das IT-Sicherheitsgesetz und das Telekommunikationsgesetz verschleppt habe. Kritik gebe es zudem an Bundesinnenminister Horst Seehofer, der die Bedenken des Auswärtigen Amtes nicht teile und keinen Genehmigungsvorbehalt für 5G-Komponenten wolle.

Huawei wies den Bericht zurück. Huawei habe niemals etwas getan und werde niemals etwas tun, was die Sicherheit der Netzwerke und Daten seiner Kundinnen und Kunden gefährdet, teilte das Unternehmen mit. "Der Handelsblatt-Artikel wiederholt alte und haltlose Vorwürfe, ohne irgendwelche konkreten Beweise zu liefern."



Die Bundesregierung erwägt in der Huawei-Debatte jetzt laut einem Medienbericht, die Sicherheit von 5G-Netzen mit der Androhung exorbitanter Strafen für Spionage oder Sabotage abzusichern. "Es sollte durch umfassende (ggf. existenzielle) Vertragsstrafen für die Hersteller in Fällen einer missbräuchlichen Einwirkung auf die Verfügbarkeit und Integrität der Netze eine größtmögliche abschreckende Wirkung erzeugt werden", zitierte Business Insider ein Arbeitspapier der Regierung. Die möglichen Strafen stünden im Zusammenhang mit der geplanten Vertrauenswürdigkeitszusicherung der Hersteller von Kernkomponenten. Damit solle auch eine Haftung der Anbieter für "missbräuchlich nutzbare Fähigkeiten" der Technik sichergestellt werden.

Auch in anderen EU-Staaten wird über die Beteiligung Huaweis gestritten. Die US-Regierung ist aus Gründen der Sicherheit wie der Industriespionage strikt gegen Huawei, in den Vereinigten Staaten ist das Unternehmen deswegen am 5G-Netz nicht beteiligt. Die USA üben Druck auch auf alliierte und befreundete Staaten aus, Huawei bei 5G nicht zum Zuge kommen zu lassen.



EU überlässt Mitgliedsstaaten die Entscheidung

Die EU-Kommission veröffentlichte wegen Huawei ein Instrumentarium, das Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Einführung von 5G begegnen soll. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können damit beim Aufbau ihrer 5G-Netze einzelne Mobilfunkausrüster ausschließen oder ihren Zugang einschränken. Die Sicherheit von 5G-Netzen sei eine strategische Frage für den gesamten Binnenmarkt und die technologische Unabhängigkeit der EU, teilte die EU-Kommission weiter mit.



Am Dienstag erst hatte Großbritanniens Premier Boris Johnson erklärt, die Chinesen am Ausbau des britischen Netzes zu beteiligen. Allerdings solle demnach Technik von "risikobehafteten Anbietern" – in diese Kategorie dürfte Huawei fallen – nur außerhalb des Kernnetzes zugelassen werden. Ob Johnson angesichts der scharfen Kritik aus Washington bei der Entscheidung bleibt, ist aber noch offen. Die wichtigsten Huawei-Konkurrenten in der 5G-Technik kommen aus Europa: Ericsson in Schweden und Nokia in Finnland.