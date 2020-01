Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei darf sich unter Einschränkungen am Ausbau der schnellen 5G-Mobilfunkinfrastruktur in Großbritannien beteiligen. Allerdings werde das Unternehmen vom besonders sensiblen Kernnetz ausgeschlossen, teilte die Regierung nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit. Ausgeschlossen werden sollen chinesische Anbieter auch an sensiblen Orten wie Atomkraftwerken oder Militärbasen. Huawei könne aber einen Anteil von bis zu 35 Prozent im peripheren Netz haben, also etwa im Antennenbereich.

Damit widersetzt sich die britische Regierung den USA, die einen völligen Ausschluss chinesischer Firmen fordern und mit einer Einschränkung der Zusammenarbeit der Geheimdienste gedroht haben. Die US-Regierung wirft Huawei wegen seiner Nähe zur Staatsführung mögliche Spionage und Sabotage vor. Das Unternehmen weist das zurück. Huawei lobte die britische Entscheidung und nannte sie "faktenbasiert". Großbritannien hofft auf ein neues Handelsabkommen mit den USA nach dem Austritt aus der Europäischen Union. Der Streit um Huawei könnte die Verhandlungen erheblich belasten.

Eine mögliche Beteiligung des Unternehmens in Großbritannien war unter anderem auch in Johnsons Konservativer Partei auf Widerstand gestoßen. So hatte der Parlamentarier Thomas Tugendhat gewarnt, eine Beteiligung des Konzerns wäre vergleichbar mit "der Erlaubnis, den Fuchs in den Hühnerstall zu lassen".

"Es geht nicht um Diskriminierung"

Der britische Weg dürfte auch Einfluss auf die Entscheidung anderer EU-Staaten haben. Die EU-Kommission will am Mittwoch eine Sicherheitsbewertung für das 5G-Netz vorlegen. Sie spricht von einer "Instrumentenbox", um Mitgliedstaaten Entscheidungsoptionen zu geben. Um die Beteiligung chinesischer Anbieter wird in EU-Staaten seit Monaten gestritten.

Die Kommission will Huawei aber nicht grundsätzlich ausschließen. "Es geht nicht um Diskriminierung", sagte EU-Industriekommissar Thierry Breton im EU-Parlament. "Es geht darum, die Regeln festzulegen." Diese würden "strikt" und "anspruchsvoll" ausfallen. Jede Firma, die sie einhalte, sei in Europa willkommen.

In Deutschland will die Bundesregierung ebenfalls keine einzelnen Unternehmen ausschließen. Die Grünen, FDP und die SPD-Bundestagsfraktion bestehen aber auf einen härteren Umgang mit Huawei und lehnen auch eine Unterscheidung in ein Kern- und ein Transport- oder Empfangsnetz ab. In der Unionsfraktion wird über das Thema Huawei/5G kontrovers diskutiert, weshalb die Entscheidung auf den 11. Februar verschoben werden musste.

5G soll dank extrem schneller Reaktionszeit eine Kommunikation praktisch in Echtzeit ermöglichen. Das gilt als wichtige Voraussetzung zur Fernsteuerung von Industrieanlagen oder Roboterautos. Zugleich steckt in 5G-Netzen viel mehr Computertechnik auch in Infrastruktur wie Antennen, was sie anfälliger für Spionage und Sabotage machen kann. Huawei ist einer der weltweit führenden Netzwerkausrüster auf dem Gebiet der 5G-Technologie.